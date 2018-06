Este contenido fue publicado el 8 de junio de 2018 10:12 08 de junio de 2018 - 10:12

Los autores del informe subrayan los beneficios de la globalización pero deploran el reparto de las ganacias en algunas naciones. (Keystone)

A pesar de las preocupaciones sobre los riesgos de la globalización, un estudio publicado este viernes muestra que los países industrializados obtienen los mayores beneficios económicos de una mayor interconexión global.

El estudioEnlace externo, realizado por la consultora Prognos y publicado por la Fundación Bertelsmann, midió el producto interno bruto (PIB) per cápita en 42 países industrializados y en proceso de industrialización entre 1990 y 2016. Durante ese período, el PIB real creció aproximadamente 1.2 billones de francos en promedio por año a través de los países encuestados.

Si bien todos los países experimentaron un crecimiento positivo en el PIB per cápita, hubo una variación extrema. Suiza obtuvo el primer lugar en el ranking, con un PIB per cápita de la globalización con un crecimiento promedio de 1 190 euros por año entre 1990 y 2016. Otras naciones que vieron un aumento en el producto económico fueron Japón, Finlandia, Irlanda e Israel. India salió en la parte inferior de la clasificación, con el PIB per cápita aumentando en un promedio de 20 euros por año, antecedido por China, 80 euros y México, 120 euros.

“El informe muestra que la globalización puede generar claramente mejoras en el bienestar. El proteccionismo no es el camino correcto. Sin embargo, la globalización debe configurarse de tal manera que el enfoque esté en las personas. Esta es la única forma en que podemos cumplir nuestra promesa de éxito ", señaló el CEO de la Fundación Bertelsmann, Aart De Geus, en un comunicado.

globalizacion gráfico de globalización

SDA-ATS-swissinfo.ch/cl

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook