Picasso, Modigliani, Delvaux y Domínguez alcanzan récords en subastas de París

París, 24 oct (EFE).- Obras de Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Paul Delvaux, Óscar Domínguez, Konrad Klapheck y Wols alcanzaron este viernes ventas récords en Francia, en subastas organizadas en París coincidiendo con la semana de la feria Art Basel.

El primero en abrir la cadena de ventas récord fue retrato de la fotógrafa y pareja de Pablo Picasso durante una década, Dora Maar, pintada por el pintor español en 1943, que fue vendido por 32 millones de euros en la casa de subastas del Hôtel Drouot.

Titulada ‘Busto de mujer con sombrero floreado’, esta pintura fue realizada en el ocaso de la relación de Picasso con su musa, a la que abandonó por la joven Françoise Gilot, y era la primera vez que salia a la venta.

Es, hasta la fecha, el lienzo más caro vendido en Francia este año.

El resto de ventas récords de la jornada se realizaron en la sala Sotheby’s, que registró los mejores resultados jamás alcanzados en Francia para una venta de arte surrealista y moderno.

La venta ‘Modernidades y Surrealismo y su legado’ totalizó 89,7 millones de euros, un 50 % más que las ventas de octubre pasado, según precisó Sotheby’s en un comunicado.

El lote estrella, un lienzo de Amedeo Modigliani, «Busto de Elvira», rompió el récord para una pintura del artista vendida en una subasta en Francia (27 millones de euros), convirtiéndose en la obra de arte más cara jamás vendida por Sotheby’s en París.

La obra representa el busto de una joven mujer y está considerado un reflejo de la vida parisina de Modigliani, quien se instaló en el barrio parisino de Montmartre en 1906.

Esta misma casa vendió otro trabajo del artista, un retrato de 1915 del poeta francés Raymond Radiguet, por 10,6 millones de euros.

También se subastó el primer cuadro de la serie ‘La Magie Noire’, del pintor surrealista belga René Magritte (1898-1967), que fue adjudicado por 10,7 millones de euros, un récord para una obra de la citada serie.

Pintado en 1934, el primer cuadro de la serie surrealista de Magritte ‘La Magie Noire’ estaba estimado entre 5 y 7 millones de euros.

En el apartado de Modernidades, otras obras que destacaron hoy fueron ‘El Ojo de Dios’, de Wols, que se vendió por 1,9 millones de euros; y ‘La Serie 347’, de Pablo Picasso, un raro conjunto completo de 347 grabados al aguafuerte realizado en 1968, que se vendió por 1,9 millones de euros.

Entre las obras enmarcadas en el apartado Surrealistas, además de Magritte, rompieron récords en Francia ‘Mujer con rosa’, de Paul Delvaux, que se vendió por 2,4 millones de euros; ‘Paisaje fantástico’, del surrealista español Óscar Domínguez, que fue adjudicado por 990.600 euros y ‘El marido ideal’, de Konrad Klapheck, subastado por 825.500 euros. EFE

