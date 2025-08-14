Piden 15 años de prisión para dos acusados de querer matar a Kirchner en Argentina

Los abogados de la expresidenta argentina Cristina Kirchner pidieron este miércoles 15 años de prisión para dos de los tres acusados por intentar asesinarla en 2022, en la primera jornada de alegatos del juicio que se realiza en Buenos Aires.

La querella de la expresidenta (2007-2015) y ex vicepresidenta (2019-2023) pidió condenar por tentativa de homicidio agravado a Fernando Sabag Montiel, quien gatilló el arma contra Kirchner sin que llegara a dispararse, y a su expareja Brenda Uliarte, acusada como coautora.

El abogado Marcos Aldazábal alegó que ambos «actuaron como coautores funcionales» del atentado fallido y destacó que, en su declaración en el juicio, Sabag Montiel «básicamente confesó el hecho» y «declaró él mismo ser consciente de lo que estaba haciendo».

La querella consideró que el intento de homicidio estuvo agravado por el uso de arma de fuego y por violencia de género.

En su alegato, Aldazábal criticó la etapa de investigación de la causa y consideró que la jueza a cargo «obstruyó» la búsqueda de posibles autores intelectuales del crimen conectados con rivales políticos de Kirchner.

«Tenemos sentados (en el banquillo) a los autores materiales pero no a los ideólogos y financistas», había dicho Kirchner durante su declaración en el juicio el año pasado.

Sobre el tercer acusado, Nicolás Carrizo, que era apuntado como «planificador», Aldazábal señaló: «No existen los elementos para que nosotros lo podamos acusar hoy».

La noche del 1 de septiembre de 2022 Sabag Montiel gatilló dos veces en la cabeza de la expresidenta, sin conseguir que el arma se disparase.

Se había camuflado entre los simpatizantes que a diario se congregaban frente a su casa para apoyarla en momentos en que se le seguía un juicio por corrupción.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por esa causa en junio de este año. Actualmente cumple su condena en prisión domiciliara.

El juicio por el atentado fallido continuará el próximo miércoles con los alegatos de los fiscales.

