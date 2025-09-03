Piden a candidatos presidenciales de Honduras incluir el tema migratorio en sus propuestas

Tegucigalpa, 3 sep (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil le pidieron este miércoles a los cinco candidatos a la presidencia de Honduras que en sus propuestas a la población incluyan el tema de la migración, ante el retorno de miles de migrantes que retornarán al país por la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS).

La propuesta a los candidatos presidenciales saldrá del ‘Foro Internacional Migración, Desafíos y Oportunidades …¿Rutas y respuestas?’ celebrado hoy en Tegucigalpa, con la participación de catorce organizaciones, entre ellas la Cruz Roja Hondureña, Casa Alianza, Cristosal, la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia católica y la Federación Luterana Mundial, entre otras.

Las organizaciones señalaron que «la migración nos une, nos desafía y nos motiva a trabajar juntos», y que el objetivo del foro es «establecer los principales retos, desafíos y oportunidades de la migración de cara a la reintegración y el arraigo social, con base en un enfoque de derechos humanos y soluciones sostenibles».

En el evento se desarrollaron los paneles ‘Contexto de política migratoria en Estados Unidos y su impacto’, Oportunidades laborales para migrar de manera regular a España. Mitos y realidades’, ‘El impacto de la política migratoria de Estados Unidos en la región centroamericana’, ‘Estrategia de respuesta del Gobierno ante la realidad migratoria’ y ‘Propuestas desde la sociedad civil y personas retornadas’.

El TPS para más de 50.000 migrantes hondureños en Estados Unidos finalizará el 8 de septiembre, lo que supone que en lo que resta del presente año miles de personas comenzarán a ser deportadas, en cumplimiento a la ordenanza de la Administración de Donald Trump.

Hay que levantar la parte humana

Según fuentes oficiales, al menos 1,5 millones de hondureños viven en EE.UU., entre residentes legales e indocumentados, que al año envían alrededor de 10.000 millones de dólares, que representan alrededor del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de su país.

La coordinadora del Foro Nacional de VIH/SIDA, Xiomara Bu, dijo a EFE que esperan que cada uno de los candidatos presidenciales tenga previsto «el abordaje y las políticas estratégicas a favor de nuestras ciudadanas y ciudadanos».

«Hay que ser realistas, un TPS es una protección temporal, pero realmente la parte humana tenemos que levantarla y es ahí donde el Foro Nacional de VIH/SIDA, junto con el resto de organizaciones que podemos ver acá, estamos en alianza estratégica para una respuesta humana, para una visión más integradora y que con todas las dificultades que atraviesa el migrante retornado, encuentre una esperanza en este país», subrayó.

Y agregó: «Queremos incidir también en las autoridades gubernamentales, tanto locales, como centrales, para visibilizar y tener respuestas a esta problemática».

Señaló además que «las políticas tan drásticas de los Estados Unidos han afectado a gran parte de nuestros habitantes allá, que estaban amparados por el TPS».

Bu espera que en Honduras haya un proceso de incidencia para que los candidatos presidenciales, en su política y en su propuesta de país, no olviden la situación de la persona migrante.

A los migrantes «el país tiene que acogerlos, son nuestros compatriotas, pero tenemos que humanizar también el mercado y abrir oportunidades en nuestro país», enfatizó.

Una oportunidad para el desarrollo económico

En su opinión, la Cancillería hondureña está haciendo lo suyo en Washington a favor de los migrantes y se espera que «haya frutos».

Además, «también tenemos que luchar para que nuestra ciudadanía esté bien informada, porque el problema es que cuando no está bien informada, la desesperanza es mucho más cruel», dijo Bu, quien considera que el Gobierno hondureño tiene que empezar a dirimir estrategias realistas para el abordaje de la población migrante.

Las organizaciones que auspiciaron el foro consideran que se debe adoptar un enfoque integral, humanitario y coordinado que promueva la cooperación internacional y el respeto a la dignidad humana, con un compromiso firme con la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, sin importar su estatus migratorio. EFE

