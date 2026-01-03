Piden a España que otorgue asilo al periodista salvadoreño detenido y «frenar persecución»

San Salvador, 2 ene (EFE).- La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) pidió este viernes a España otorgar asilo político al periodista de El Salvador Diego Rosales, detenido en Sevilla cuando tramitaba su solicitud debido a la activación de una alerta de búsqueda y captura de Interpol, y a que frene «la persecución del Estado salvadoreño».

«Ante esta situación, la RCP reitera su llamado a la Justicia española para frenar la persecución impulsada por el Estado salvadoreño contra el periodista y ordenar su inmediata liberación», apuntó en un comunicado.

Agregó: «Solicitamos al Estado español conceder a Diego Rosales el asilo, dado que en El Salvador no existen garantías mínimas para un proceso judicial independiente y respetuoso del Estado de derecho, en un contexto donde en 2025 más de 50 periodistas se vieron forzados a salir del país por razones de seguridad».

La organización regional indicó que el joven periodista se encuentra detenido a la espera de una audiencia en la que «se definirá su situación jurídica y la posibilidad de un proceso de extradición».

Detalló que «el periodista se vio obligado a salir de El Salvador junto a su familia tras enfrentar acoso policial y desde el exilio es objeto de un proceso judicial por supuestas agrupaciones ilícitas, acusación que carece de fundamento y responde a un proceso infundado de criminalización».

Apuntó que Rosales «ha colaborado con diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, entre ellos la agencia de noticias Reuters, Radio YSUCA, El País, El Faro, La Prensa Gráfica, Infodemia y, recientemente, Zuma Press».

«La RCP exige al Estado salvadoreño que cese el uso de mecanismos internacionales, como las alertas de Interpol, con fines de persecución política contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos», subrayó la RCP.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) dijo también este mismo viernes que «ha seguido de cerca el caso», dado que Rosales «ha sido sometido a acoso policial, amenazas y un proceso judicial infundado por ‘agrupaciones ilícitas’ y ‘hurto informático’ bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022».

Fuentes jurídicas han indicado a EFE que no constaba en la petición internacional de detención que Rosales fuera periodista.

El juzgado de guardia puede decretar la puesta en libertad de Rosales, aunque es previsible que dé traslado de la solicitud de asilo político y de la notificación roja de Interpol a la Audiencia Nacional para que dirima.

El presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Alfonso Bauluz, ha pedido, en declaraciones a EFE, «la inmediata puesta en libertad» de Diego Rosales porque «la cooperación policial no puede ser usada por dictadores y autoritarios para perseguir reporteros fuera de sus fronteras».

«(Nayib) Bukele, que arrienda sus servicios como carcelero, quiere intimidar y amordazar a la prensa, el único contrapoder que queda en El Salvador», ha añadido Bauluz. EFE

