Piden a gobernadora Nueva York asignar 700 millones de dólares para programa de alimentos

3 minutos

Nueva York, 29 oct (EFE).- Más de 250 organizaciones, políticos y líderes religiosos urgieron este miércoles a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que asigne 700 millones de dólares para el programa de alimentos SNAP, que debido al cierre del Gobierno federal no recibirán la ayuda con la que tres millones de neoyorquinos se alimentan.

El grupo indicó en una carta enviada a Hochul que el 15 % de la población del estado, incluido un millón de niños, depende del programa, conocido como «cupones de alimentos».

«Incluso una breve interrupción en la asistencia alimentaria pone a los neoyorquinos en una situación precaria», aseguran en la misiva, que firman, entre otros, Hunger Free America, United Way of New York State, Legal Aid Society, Community Service Society of New York, Women in Need (WIN), the Children’s Agenda, y Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU).

Así, piden a la demócrata que el estado asigne fondos para permitir que la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad emita los beneficios completos del SNAP en noviembre si el gobierno federal no lo hace, para evitar así una interrupción en los beneficios.

También solicitan a Hochul que utilice fondos estatales para complementar los pagos federales, los cuales se canalizarían directamente a los beneficiarios a través de tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) o a bancos de alimentos locales y otras organizaciones de ayuda de emergencia.

La gobernadora anunció el martes la asignación de 30 millones de dólares de emergencia para ayudar a los neoyorquinos que reciben beneficios de SNAP, tras el cierre del Gobierno, que ya está en su vigésimo noveno día, luego de que demócratas y republicanos no se han puesto de acuerdo en el presupuesto.

El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado pasa por las demandas de los demócratas que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del Gobierno Federal, exigen que se prolonguen los subsidios de la ley de cuidado de salud asequible -conocida como Obamacare- que caducan a final de año, lo que según los expertos elevará las primas para 2026 en un 30 % o más.

Los 30 millones de fondos estatales se suman a otros 11 millones anunciados anteriormente y que tienen como objetivo financiar más de 16 millones de comidas para las familias afectadas.

Hochul comentó hoy en un comunicado que tres millones de neoyorquinos perderán la ayuda alimentaria este sábado porque «la Administración Trump retiene ilegalmente los fondos de emergencia».

«Nos enfrentamos a una crisis de salud pública que pone en riesgo la vida de un millón de niños y más de 600.000 adultos mayores, porque los republicanos en Washington se niegan a hacer su trabajo y la Administración del presidente Donald Trump está empeñada en que los estadounidenses sufran las consecuencias», afirmó.

«Nueva York no se quedará de brazos cruzados cuando hay vidas en juego. Nos enorgullece ayudar a la Oficina del Fiscal General a unirse a otros 24 estados en la demanda contra la Administración Trump, exigiendo la liberación de fondos de emergencia para que las familias puedan seguir alimentando a sus familias durante este cierre del gobierno», advirtió. EFE

