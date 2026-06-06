The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Piden a la policía en Inglaterra y Gales que no use la IA para documentos judiciales

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 6 jun (EFE).- La policía de Inglaterra y Gales ha pedido a sus agentes que se abstengan de utilizar la inteligencia artificial (IA) para redactar documentos que luego pasan al sistema judicial, según ha explicado Alex Murray, jefe de la unidad de IA de la policía para estos territorios, al diario Financial Times.

Esta unidad ha detectado el uso de «versiones comerciales disponibles» de la IA para transformar documentos policiales en expedientes judiciales, lo que hizo que su unidad interviniera para exigir un freno mientras no existan mecanismos de control suficientes.

Según Murray, el uso de la IA es problemático sobre todo si se aplica para presentar a la defensa en cualquier proceso judicial la serie de pruebas y de indicios que pueden incriminar a una persona o grupos de personas.

Estas precauciones no significan que la policía deje de usar la IA en sus investigaciones, y Murray dio dos ejemplos: la revisión de horas y horas de cámaras de vídeo callejeras para buscar a un sospechoso la podría hacer la IA en minutos, al igual que el rastreo de contenidos pedófilos en redes sociales sin necesidad de una persona visionando durante horas esas redes. En este último caso, se ahorra además al agente en cuestión la experiencia traumática de observar en directo los abusos.

Pero Murray considera que a la hora de transformar todo esto en documentos con valor judicial, la IA aún no está suficientemente desarrollada y puede presentar ‘alucinaciones’ (creación de contenidos falsos con apariencia verídica), algo que puede influir erróneamente en un proceso judicial. EFE

fjo/rml

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR