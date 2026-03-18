Piden a los Veintisiete que impulsen ya la creación de plataformas digitales de confianza

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Bruselas, 18 mar (EFE).- Los líderes de la Unión Europea, que se reúnen jueves y viernes en su cumbre de primavera, deberían impulsar y respaldar plataformas de redes sociales auténticamente europeas que se comprometan con el cumplimiento de la legislación digital de la UE, y exigir a ese fin que se establezcan ya «estándares de confianza», según una iniciativa comunitaria.

En vísperas de la cumbre europea, los promotores del proyecto TEPs (Trusted European Platforms) lanzaron esta semana un llamamiento para que los líderes de la UE aprovechen su reunión y den pasos concretos hacia la autonomía y soberanía de la UE en esta materia, frente a gigantes extranjeros como X, Tiktok o Facebook, que siguen resistiéndose a aceptar las normas europeas de transparencia, privacidad y lucha contra la desinformación.

«Europa ha creado ecosistemas propios en la aviación, el cine, las telecomunicaciones y las tecnologías limpias. Podemos, y debemos, hacer lo mismo con la esfera pública digital», afirman en el llamamiento facilitado a EFE una decena de organizaciones procedentes de los ámbitos de la tecnología y la academia.

«La UE no necesita otro ‘clon de Twitter'», advierten. Por el contrario, «necesita plataformas sostenibles y fiables que reflejen nuestros valores.»

Entre las medidas concretas que proponen, figura la creación de la etiqueta «Plataforma europea de confianza», así como de un organismo independiente que se encargaría de concederla en función del cumplimiento de una serie de estándares objetivos.

«Este organismo -explican- emularía la labor de las agencias de calificación crediticia para los bonos financieros, pero de forma mucho más sencilla».

«Nuestro análisis inicial indica que al menos ocho plataformas podrían tener éxito, probablemente más, incluyendo algunos proyectos del sector audiovisual. Por ello, no se trata tanto de crear como de expandir», declara a EFE el iniciador del proyecto, Christophe Leclercq, exempresario de medios de comunicación y presidente del centro de estudios Europe Médialab.

La puesta en marcha de estas plataformas europeas «requiere la participación de grupos mediáticos, capital riesgo, fondos soberanos y anunciantes», añade. «Este último punto es clave: la inversión en publicidad en redes sociales en Europa asciende a 49.000 millones de euros anuales. Algunas marcas anunciantes querrán visibilidad en plataformas europeas de confianza», vaticina.

Leclercq lamenta que, hasta ahora, haya sido «limitado» el éxito de las instituciones comunitarias a la hora de aplicar los principios y valores europeos a las grandes tecnológicas. La soberanía regulatoria digital, argumenta, es necesaria, «pero no suficiente; también se requiere autonomía estratégica, lo que implica contar con actores relevantes, es decir, plataformas de redes sociales europeas».

Preguntado por la iniciativa del Gobierno español de promover el desarrollo de una herramienta, «HODIO», que analizará la presencia de discursos de odio y polarización en las redes sociales y establecerá una clasificación pública y transparente, Leclercq saluda la idea.

«Este tipo de iniciativa es bienvenida y útil, sobre todo si colabora con actores de otros países y trabajan conjuntamente para que su puntuación se refleje en los algoritmos de las plataformas». EFE

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