Piden agravar la pena al director francés Ruggia por agresión sexual a una menor

3 minutos

París, 23 ene (EFE).- La Fiscalía francesa pidió este viernes agravar la pena contra el director de cine Christope Ruggia, que fue condenado a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, en primera instancia y para quien solicitó cinco años, dos sin cumplimiento.

Los hechos denunciados tuvieron lugar tras el rodaje de la película ‘Les Diables’ (2002), en el que participó la actriz Adèle Haenel, entonces menor.

Posteriormente, la menor acudía cada sábado al domicilio del cineasta para mejorar su técnica interpretativa y fue allí donde, según la denuncia, tuvieron lugar las agresiones.

La intérprete, que actualmente tiene 36 años, la edad que tenía el acusado cuando comenzó los hecho denunciados, testificó para asegurar que sigue sufriendo por la «vergüenza» que le produce haberse visto afectada por aquellos hechos que le generaron una depresión contra la que sigue luchando.

«No sé si esta historia acabará algún día. Me veo obligada a convivir con esta imagen de mi misma, completamente destruida desde hace doce años», aseguró la denunciante, visiblemente afectada, al tiempo que trató de negar la imagen de víctima que durante el proceso trató de alegar Ruggia.

Haenel no quiso entrar en el fondo del caso porque recordar aquellos hechos, dijo, es demasiado duro para ella, pero sí mostró las consecuencias que todavía sufre por los abusos a los que fue sometida.

«La víctima es la niña que y fui, soy yo todavía hoy», aseguró la actriz, que destacó la dureza que para ella supone testificar en este caso cuando trata de borrar de su vida la huella que aquellos abusos dejaron en su vida.

Haenel mostró el «asco» que le provocan algunos comentarios durante la audiencia «sobre el físico, la orientación sexual, las palabras degradantes contra la infancia que buscan responsabilizar a los menores, decir que se acercaba a él, que coqueteaba con él».

La denunciante lamentó que «la vergüenza no ha cambiado de bando» y aseguró que sigue siendo ella quien la sufre y que «él nunca la afrontará».

La Fiscalía, que ya había pedido cinco años de cárcel contra Ruggia, aunque el Tribunal Correccional lo dejó en cuatro, justificó el agravamiento de la condena por los intentos del director de desacreditar a la denunciante, a quien acusó de «calentarle» cuando acudía a su domicilio

Si en primera instancia el realizador fue condenado a cuatro años de cárcel, de los que solo debía cumplir dos con la posibilidad de hacerlo en arresto domiciliario con un brazalete electrónico, la pena demandada ahora por al Fiscalía le obligaría a entrar entre rejas.

La defensa presentará ahora su alegato antes de que el acusado pueda tomar, si lo desea, la palabra por última vez y el juicio quede visto para sentencia. EFE

