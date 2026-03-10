Piden el cese de una alto cargo italiana por tildar a jueces de «pelotón de fusilamiento»

Roma, 10 mar (EFE).- La campaña del referéndum al que el Gobierno de Giorgia Meloni someterá su reforma judicial vive una semana de agitación por las polémicas declaraciones de una alto cargo del Ministerio de Justicia que ha comparado a los jueces con un «pelotón de fusilamiento», por lo que la oposición pide su cese.

Se trata de la jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, Giusi Bartolazzi, que está semana se ha convertido en el centro del foco mediático y que está recibiendo duras críticas por parte de los partidos de la oposición y otros sectores.

«Hago un llamamiento a todos los ciudadanos que sufren en su piel (a los jueces). Voten sí y nos quitamos de en medio a esta magistratura que ejerce de pelotón de fusilamiento»: así se expresó en el programa televisivo ‘Il Punto’ Bartolazzi que además es jueza y exdiputada de la conservadora Forza Italia.

La polémica se produce a poco más de una semana del referéndum de los días 22 y 23 de marzo con el que el Gobierno de Giorgia Meloni quiere revalidar una reforma constitucional para separar la carrera de jueces y fiscales y reformar el órgano de autogobierno del poder judicial con el objetivo de paliar las facciones en su seno.

Este martes, el subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Alfredo Mantovano, mano derecha de Meloni, tachó la declaración de Bartolazzi de «desafortunada» pero ha tratado de apaciguar los ánimos.

«Lo importante ahora es examinar la reforma que se votará en el referéndum», se limitó a comentar en la emisora pública RAI.

También el propio ministro de Justicia, Carlo Nordio, expresó su «solidaridad» a la magistratura por estas palabras a pesar de que, dijo, defiendan posiciones distintas.

El Gobierno y el ministro Nordio, exfiscal, defienden el «sí» en la consulta porque creen que una parte de la justicia está politizada, mientras que la mayoría de los magistrados ven esta reforma un modo de debilitar su peso y una injerencia del Poder Ejecutivo.

La oposición de centro-izquierda ha exigido el cese inmediato de Bartolozzi.

El Partido Demócrata (PD) consideró estas declaraciones un «ultraje» del «todo incompatibles con su permanencia en su cargo» y pidió a Meloni que la retire del Ministerio de Justicia.

El portavoz de la coalición Alianza Verdes e Izquierda, Angelo Bonelli, cree que las declaraciones de Bartolozzi «son inaceptables» y, por eso, su cese debe ser «inmediato».

«De lo contrario, el ministro Nordio será el responsable de este clima de intimidación contra la magistratura», advirtió.

La propia protagonista de la polémica se ha justificado asegurando que el debate televisivo duró una hora y media y que, a lo largo de la misma, aseguró en varias ocasiones que los jueces son «excelentes profesionales» y que solo «una pequeña parte» está politizada. EFE

