Piden elevar estándares de concesiones portuarias en Panamá tras salida de empresa china

Ciudad de Panamá, 1 mar (EFE).- La salida por orden judicial del conglomerado chino CK Hutchison de la operación de dos puertos cercanos al Canal de Panamá abre la oportunidad para elevar los estándares de las licitaciones de estas y otras terminales a fin de fortalecer el sector logístico y su rol de nodo regional, afirmó este domingo la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede).

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró inconstitucional la concesión otorgada en 1997 a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, para la operación de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) alegando lesiones a la soberanía y un desequilibrio económico en detrimento del Estado.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que ambos puertos, ahora operados transitoriamente por filiales de las transnacionales Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC), serán licitados por separado para adjudicarlos a nuevos operadores, en unos procesos «abiertos y transparentes» que se espera se concreten a más tardar en año y medio.

Panamá es una «plataforma logística consolidada, pero tanto la competencia en la región, como nuestro deseo de crecer y evolucionar, nos retan a elevar nuestros estándares. Debemos superarnos», dijo la presidenta de la Apede, Giulia De Sanctis.

La experiencia de las nuevas concesiones que se licitarán para los puertos de Balboa y Cristóbal debe «impulsar la creación de un nuevo marco legal robusto que abarque todos los puertos y la infraestructura marítima y logística del país.

Este marco debe garantizar estándares más altos, promover la competitividad, y asegurar que los beneficios generados por esta actividad se distribuyan de manera equitativa», añadió.

Los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) son dos de los cinco que hay en torno al paso navegable, y en el 2025 movieron 2,67 millones y 1,21 millones de contenedores, respectivamente, lo que en conjunto representa el 38 % del total del sistema portuario panameño.

El Canal de Panamá no se ha visto afectado por la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal, que no forman parte de la vía acuática ni administrativa ni operativamente.

CK Hutchison y PPC han interpuesto un arbitraje contra el Estado panameño por 2.000 millones de dólares por los dos puertos, que a su juicio han sido tomados de manera «ilegal» por Panamá. EFE

