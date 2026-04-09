Piden inhabilitar al líder opositor tailandés por proponer reformar leyes de la monarquía

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Bangkok, 9 abr (EFE).- La Comisión Anticorrupción de Tailandia presentó este jueves una denuncia ante el Tribunal Supremo para pedir la inhabilitación política del líder de la oposición en el país, Natthaphong Ruangpanyawut, y de otros 43 políticos reformistas por su intento de modificar la ley de lesa majestad en 2021.

El portavoz del ente, Surapong Intarathon, aseguró hoy en un comunicado que los acusados incurrieron en una «conducta inapropiada» y que vulneraron «normas éticas» por «el contenido de la legislación propuesta», por la que podrían ser inhabilitados de por vida para ejercer un cargo político.

Diez de los 44 acusados son actualmente diputados por el Partido del Pueblo (PP) tras las elecciones celebradas el 8 de febrero, incluido Natthaphong, que lidera la formación.

Surapong reclamó además la suspensión temporal de esta decena de legisladores, mientras se dirime el proceso en el Supremo, que deberá aceptar o rechazar la denuncia.

El germen del caso es el intento de enmienda legislativa presentada en febrero de 2021 por 44 legisladores del partido reformista Move Forward (Avanzar) -antecesor del PP- que incluía, entre otros cambios, rebajar las condenas estipuladas en el artículo 112 del Código Penal, conocido como la ley de lesa majestad.

Esta ley protege de toda crítica a la Casa Real de Tailandia y estipula condenas de entre 3 y 15 años de cárcel para quien la vulnere.

El intento de reforma fue precedido por unas históricas manifestaciones lideradas por jóvenes universitarios que reclamaban cambios democráticos profundos, incluso en la reverenciada monarquía tailandesa. Cientos de estos manifestantes acabaron en prisión tras ser hallados culpables de delitos de lesa majestad.

En febrero de 2024, el Tribunal Constitucional consideró ilegal la propuesta de Avanzar para modificar la controvertida ley de lesa majestad y dictaminó que dichos intentos tendían el objetivo de derrocar el sistema de monarquía constitucional.

Esta resolución abrió la puerta a la ilegalización -también dictada por el Constitucional- en agosto del mismo año de Avanzar, y la inhabilitación por 10 años de su entonces líder, Pita Limjaroenrat.

La formación antecesora del PP se impuso en las elecciones de 2023, pero no pudo gobernar por el veto del Senado, entonces vinculado a la antigua dictadura.

El Partido del Pueblo no pudo emular el éxito de Avanzar y, en los comicios del pasado 8 de febrero, terminó segundo. La formación conservadora Bhumjaithai (Orgullo tailandés). liderada por el primer ministro, Anutin Charnvirakul, se impuso en las votaciones.

Después de que el Constitucional considerara ilegal la reforma del artículo 112 del Código Penal, el organismo de anticorrupción abrió una investigación contra los 44 legisladores que la impulsaron.

El 9 de febrero, un día después de las últimas elecciones, el proceso concluyó con la denuncia y petición de inhabilitación presentadas hoy ante el Supremo. EFE

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