Piden la libertad de la abogada salvadoreña Ruth López, tras un año en prisión

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Decenas de salvadoreños exigieron este domingo la liberación de la abogada Ruth López, crítica del gobierno del presidente Nayib Bukele, en las afueras de la cárcel donde está recluida desde hace un año.

López, jefa de la unidad anticorrupción de la reconocida oenegé de defensa de derechos humanos Cristosal, fue arrestada el 18 de mayo de 2025 y es acusada por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito.

En junio, un juzgado de San Salvador puso bajo reserva judicial el caso de López, lo que impide dar información detallada del proceso.

«Estamos aquí porque en la víspera de ese aniversario, de ese año que se cumple, de la prisión que está sufriendo Ruth López, queremos decirle que no está sola», dijo la activista Lourdes Palacios en los alrededores de la cárcel en Izalco, al oeste de la capital salvadoreña, de acuerdo a un video publicado en X por la radio local YSUCA.

«Tiene que saber que aquí estamos, que aquí estamos con ella, que no la dejamos sola y que estaremos también hasta lograr verla libre», consideró la dirigente del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador.

Otro asistente, que no se identificó, consideró en un video de la misma emisora que el encarcelamiento de López «simboliza el rumbo autoritario que vive el país, bajo el régimen fascista que ha convertido la persecución, el miedo y el silenciamiento de las voces críticas en herramienta de control político».

Organismos humanitarios señalan que Bukele silencia a sus críticos a través del régimen de excepción que puso en vigor en 2022 en su «guerra» contra las pandillas, el cual permite detenciones sin orden judicial.

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