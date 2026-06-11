Piden libertad por motivos de salud para marroquí presa por exhibir lema «Alá es lesbiana»

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Rabat, 11 jun (EFE).- La familia y los abogados de la activista marroquí Ibtissame Betty Lachgar, que cumple una condena de dos años y medio tras publicar una fotografía con la frase «Alá es lesbiana», pidieron este jueves su liberación inmediata debido al deterioro de su estado de salud por las secuelas de un cáncer óseo.

«Es realmente muy, muy preocupante. La visito casi todas las semanas. La última vez fue ayer y pude comprobar que se ha agravado: la prótesis está a punto de perforar la piel y ella sufre dolores atroces», dijo a EFE su abogada Ghizlane Mamouni.

La abogada, familiares y amigos de Lachgar, psicóloga de 50 años, ofrecieron este jueves en Rabat una rueda de prensa para informar sobre su estado de salud -su húmero fue reemplazado por una prótesis cuando tenía 20 años- y reclamar su liberación para que pueda recibir tratamiento en Francia, donde están sus médicos.

«Necesita una cirugía de gran envergadura, lo que llaman una megaprótesis humeral. Al parecer, no es posible realizar esta operación en Marruecos. La intervención estaba prevista para septiembre con el médico que la sigue en Francia, pero al ser encarcelada en agosto no pudo realizarse», lamentó la abogada.

Los participantes en la rueda de prensa coincidieron en la necesidad de que Lachgar salga de prisión para acceder a los cuidados que necesita en Francia y precisaron que los riesgos ya están documentados por cirujanos ortopédicos que analizaron su informe médico.

«Se trata de una megaprótesis del húmero con todos los cuidados, convalecencia y equipos necesarios durante la recuperación. Por ello, exigimos su liberación inmediata y urgente para que pueda recibir la atención médica que necesita», exigió la abogada.

Agregó que se trata de un caso humanitario y que la urgencia está constatada, por lo que abogados y familiares hacen un llamado a las autoridades marroquíes para que actúen en consecuencia.

«Nos negamos a que su estado de salud se deteriore en la indiferencia. Nos negamos a que una persona ya marcada por el cáncer sea expuesta a daños irreversibles que podrían evitarse. Nos negamos a que el silencio sustituya a la acción cuando la urgencia médica es conocida», subrayó Siham Lachgar, hermana de la activista.

Activistas de Derechos Humanos y organizaciones LGTBIQ+ suman más de 500.000 firmas en una campaña para lograr su liberación.

Una foto tomada en Londres

Conocida en los medios de comunicación como ‘Betty’, Lachgar lleva diez meses en prisión por la publicación en redes sociales en 2025 de una fotografía en la que viste una camiseta con el texto «Alá es lesbiana».

Los hechos se remontan a mayo del pasado año, cuando la activista participó en un evento internacional en Londres en apoyo a dos mujeres iraníes condenadas a muerte por su orientación sexual y se fotografió con la camiseta.

En julio viajó a Marruecos para ver a su madre enferma y en agosto fue detenida por la Policía en Rabat y trasladada a Casablanca por un presunto caso de ciberdelincuencia.

En septiembre se dictó una sentencia de primera instancia de 30 meses de prisión y una multa de 50.000 dirhams (unos 4.600 euros), pena que fue confirmada un mes después por un tribunal de apelación.

La Constitución de Marruecos garantiza el derecho a la libertad de expresión, pero una legislación aprobada en 2016, durante el mandato de un Gobierno islamista, castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel, además de multas de hasta 200.000 dirhams (18.700 euros), a quien «atente contra la religión islámica». EFE

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