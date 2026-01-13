Piden mantener las obras de protección en la zona golpeada por el terremoto en El Salvador

San Salvador, 13 ene (EFE).- Vecinos de una zona residencial en la que fallecieron unas 600 personas en el terremoto de enero de 2001 en El Salvador han pedido este martes a las autoridades mantener las obras de protección y mitigación construidas en el lugar, las cuales se encuentran en «abandono».

El 13 de enero de 2001 un terremoto de magnitud 7,6 dejó cerca de 1.000 muertos en El Salvador, de los que 600 se registraron en la localidad de Santa Tecla, precisamente en la colonia Las Colinas, donde un alud de tierra sepultó más de 200 viviendas.

Ulises García, habitante de la zona, ha dicho a EFE que «el caso de las obras de mitigación era responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio del Medio Ambiente, y el mantenimiento de las obras de protección en la parte baja quedaba bajo la responsabilidad del gobierno local».

«Hoy en día es lamentable que ninguna de las instituciones que he mencionado hayan continuado asumiendo esa responsabilidad. En honor a la verdad, las obras tanto de mitigación en la parte alta de la cordillera como las de protección en la parte baja, están en total abandono», ha lamentado.

García insta a que «continúen ellos (las instituciones) dándole ese mantenimiento que es vital, precisamente para evitar que se repita» la tragedia, y recuerda que un estudio posterior determinó que «la zona era de altísimo riesgo».

Una parte de la residencial Las Colinas fue construida en las faldas de la cordillera El Bálsamo, una región montañosa que se extiende por los departamentos de Sonsonate y La Libertad.

Alejandro Flores, cuya casa se encuentra cerca de la zona de la tragedia, ha mencionado que meses antes del terremoto se dieron permisos para un nuevo proyecto de residenciales, pero más cerca de la cordillera El Balsamo, y que advirtieron a las autoridades que se había tapado un colector de agua pluvial.

«El agua se fue depositando y no se drenó. Eso lo advertimos nosotros en una reunión que tuvimos acá como directiva con el encargado de infraestructura de la alcaldía en septiembre de 2000. En enero fue el terremoto y le habíamos dicho nosotros ‘esto se va a caer’, pero nunca lo relacionamos con un terremoto, sino que solamente el deslizamiento», concluye. EFE

