Piden presión internacional contra Daniel Ortega por descartar elecciones en Nicaragua

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San José, 21 jul (EFE).- El movimiento político opositor nicaragüense Unión Democrática Renovadora (Unamos) pidió este martes a la comunidad internacional no permitir que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se salga con la suya tras afirmar que no volverán a celebrarse elecciones en el país centroamericano.

«A esa comunidad internacional le pedimos que no permita que este régimen siga actuando con total impunidad. Le pedimos que actúe ya, respaldando al pueblo nicaragüense y ejerciendo la máxima presión política y diplomática para que se abra en nuestra patria la ruta hacia la democracia», demandó ese grupo integrado por disidentes nicaragüenses desnacionalizados en el exilio, entre otros opositores, en una declaración pública.

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega aseguró que no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

Para Unamos, desde que Ortega retornó al poder, en 2007, el Gobierno sandinista «nos ha robado ese derecho» a unas elecciones libres.

«Ahora, Ortega se descaró impúdicamente, dejando clara la naturaleza tiránica de su régimen. Y al hacerlo, reveló el terror que tienen al voto libre de la gente. Ya tienen control sobre todas las instituciones y reprimen a todo el mundo, pero tienen mucho miedo a unas elecciones libres», señaló ese movimiento, al que pertenece la histórica exguerrillera Dora María Téllez, desnacionalizada por las autoridades tras ser excarcelada y desterrada a EE.UU. por delitos de «traición a la patria».

Unamos recordó que en 2021, en vísperas de las últimas elecciones presidenciales, el fraude fue por adelantado cuando el oficialismo encarceló a todos los aspirantes a candidatos presidenciales por la oposición, así como a líderes políticos, periodistas, sacerdotes, líderes sociales y activistas, y eliminaron a los partidos políticos que aún quedaban.

«Ahora, ya nada les da seguridad. Todo les atemoriza. Y desde ahora, por adelantado, cancelan las elecciones que ellos mismos decidieron celebrar en 2027. Ellos lo saben. Saben que el pueblo nicaragüense los repudia y que somos muchos los que dentro de Nicaragua y fuera de nuestro país seguimos luchando por abrir la ruta a la democracia», apuntó.

Para Unamos, la cancelación de las elecciones y las nuevas leyes que anunció el Ejecutivo para cerrar la vía electoral «han vuelto los ojos y los oídos de la comunidad internacional hacia Nicaragua», que comprueban, de boca de Ortega, «la inexistencia de un Estado de Derecho y la absoluta conculcación de nuestras libertades».

Para ese movimiento, «si la tiranía ha expresado tan claramente su temor, quiere decir que la resistencia del pueblo nicaragüense está dando resultados», y que «el final de la tiranía de los Ortega-Murillo está cerca»,

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral.

Desde 2017 ejerce el poder junto a Rosario Murillo, su esposa y anteriormente vicepresidenta, quien fue designada copresidenta del país en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que amplió sus atribuciones y consolidó el control del matrimonio sobre las instituciones. EFE

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