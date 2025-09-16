Piden prisión preventiva para 13 acusados por derrumbe de marquesina en estación de tren

Zagreb, 16 sep (EFE).- La Fiscalía de Serbia ha pedido prisión preventiva para 13 personas detenidas, incluido un exministro, por responsabilidad en el derrumbe de una marquesina en la estación de trenes de la ciudad de Novi Sad (norte del país) el 1 de noviembre de 2024, que mató a 16 personas y una masiva y sostenida oleada de protestas ciudadanas.

Según informó este martes la televisión pública serbia RTV, entre los detenidos está el exministro de Construcción Goran Vesic, así como exjefes de la empresa pública ‘Infraestructura de Ferrocarriles de Serbia’, proyectistas y responsables de controlar los trabajos de reconstrucción que tuvieron lugar en la estación ferroviaria poco antes de producirse el siniestro.

La Fiscalía de Novi Sad, que hoy publicó las acusaciones, les imputa «delito grave contra la seguridad pública».

Todos los acusados están detenidos. Vesic se encuentra en arresto domiciliario por problemas de salud.

El Tribunal de Novi Sad ya había publicado acusaciones en diciembre pasado, pero en abril el Tribunal Superior le devolvió la acusación inicial pidiendo que se complementara la investigación y se presentara una mejor aclaración del asunto.

Por otro lado, el 17 de abril, el Tribunal Superior de Belgrado confirmó la acusación de la Fiscalía de criminalidad organizada (TOK) contra tres personas, entre ellas Vesic y su antecesor en la cartera de Construcción, Tomislav Momirovic, por supuestos actos de corrupción que los fiscales vinculan a la caída de la marquesina.

Según la investigación, las compañías estatales chinas CRIC-CCCC (China Railway International Corporation y China Communications Construction Company), encargadas de las obras de renovación de la estación, habrían cerrado acuerdos corruptos con otras compañías, en su mayoría serbias, obteniendo un beneficio financiero de al menos 18 millones de dólares.

Los fiscales estiman en más de 115 millones de dólares el daño que la presunta corrupción en este proyecto ha causado a las arcas del Estado.

El accidente ocurrió cuatro meses después de que la estación fuera renovada y desató multitudinarias protestas en todo el país que contra la corrupción de la que acusan al régimen del presidente del país, el populista y nacionalista Aleksandar Vucic, que no han cesado.

Las manifestaciones con la reivindicación inicial de llevar ante la Justicia a los responsables del accidente se tornó rápidamente en un amplio movimiento civil que, liderado por estudiantes universitarios, exige ahora celebrar elecciones anticipadas. EFE

