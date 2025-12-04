Piden que Zuckerberg declare en el Congreso español por espionaje en redes sociales

(actualiza con apertura de una investigación antimonopolio por parte de la Comisión Europea)

Madrid, 4 dic (EFE).- El Partido Socialista español (PSOE) ha registrado una petición en el Congreso o Cámara de Diputados para que comparezca Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, el propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, por el supuesto espionaje a millones de usuarios.

El presidente el Gobierno español, Pedro Sánchez, ya anunció hace varias semanas que los socialistas llevarían al Congreso a los responsables de Meta para que den explicaciones por haber rastreado sin permiso la navegación en teléfonos móviles.

El gigante estadounidense aseguró poco después, en un comunicado remitido a EFE, que está dispuesto a colaborar «de forma constructiva con las autoridades en este asunto».

Los socialistas también han pedido la comparecencia de Javier Oliván, jefe de operaciones (COO) de la compañía, y de José Luis Zimmermann, director de Asuntos Públicos para España y Portugal, así como de expertos ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso.

Recuerdan que la investigación anunciada por Sánchez se deriva de la información revelada por varios centros europeos sobre la posible violación de la privacidad de millones de usuarios en España y Europa.

«En España la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias», dijo el presidente del Gobierno.

Se trata de una investigación realizada por centros de referencia internacionales —IMDEA Networks (España), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Países Bajos)—, que reveló que Meta utilizó durante casi un año un mecanismo oculto para rastrear la actividad web de usuarios de dispositivos Android a través de las aplicaciones de Facebook e Instagram.

Este sistema permitía a la compañía registrar las páginas visitadas, incluso cuando los usuarios empleaban modo incógnito o VPN, y vincular esa información a sus perfiles personales en las plataformas de Meta, «un espionaje silencioso sin ningún tipo de consentimiento explícito», subraya el grupo socialista.

De confirmarse, añade, esta práctica supondría una violación de múltiples normativas europeas: el RGPD, la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), y recuerda que Meta ya se enfrenta a demandas colectivas en Alemania, Estados Unidos y Canadá por hechos similares.

La petición del PSOE se conoce el mismo día en que la Comisión Europea (CE) anunció la apertura de una investigación antimonopolio sobre la nueva política de Meta relativa al acceso de proveedores de inteligencia artificial (IA) a su servicio de WhatsApp, al considerar que podría infringir las normas de competencia de la UE.

Según la Comisión, esa nueva política de Meta, anunciada en octubre, «prohíbe a los proveedores de IA utilizar una herramienta que permite a las empresas comunicarse con sus clientes a través de WhatsApp, la ‘WhatsApp Business Solution’, cuando la IA sea el servicio principal que ofrecen». EFE

