Piedad Bonnett: “El gran tema de finales del siglo XX y XXI es la relación con la mujer»

David Álvarez

Ciudad de México, 16 mar (EFE).- En un mundo plural y diverso, la escritora colombiana Piedad Bonnett no quiere “dictar líneas sobre el feminismo” sino que sean sus experiencias y relaciones con los hombres las que hablen en su último libro ‘La mujer incierta’ (2024).

“Estoy llegando a una edad que me permite ver el pasado con más distancia y más mirada crítica y también el futuro. Con todo lo que estoy viendo de los avances que hemos hecho, yo creo que en la segunda mitad del siglo XX y la primera del siglo XXI, el gran tema ha sido la relación con la mujer”, explicó Bonnett en entrevista con EFE.

La ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana no pretendía hacer un libro feminista, ni una autobiografía, sino “a través de su propia vida” reconstruir y reconocer “las violencias masculinas en los distintos sectores de la sociedad”.

Todo gracias a una memoria prodigiosa que le permitió conmemorar detalladamente la triste muerte de su hijo Daniel en ‘Lo que no tiene nombre’ (2013), y con la que a sus 74 años Bonnett aún recuerda vívidamente a sus tías, a sus compañeros de clase o acontecimientos de cuando tenía tres años, aunque confiesa que tras haber sufrido de covid-19 su memoria «se ha visto afectada”.

“De chiquita me decían que tenía muy buena memoria, ahora se me dificulta un poco más (…) Hay un montón de cosas en la oscuridad que a veces no recuperas nunca. Lo importante es la resonancia que esos recuerdos tienen en ti, pero para escribir un libro yo solo cuento con aquello que recuerdo”, lamentó.

En esos huecos sombríos permanecieron autoras como Vivian Gornick o Lucía Berlín, quienes “tristemente quedaron de lado y las hemos tenido que leer mucho después”. Mujeres que vivieron una época similar a la de Bonnett en la que “ni siquiera se podía hablar de lucha feminista”.

Todavía quedan voces aisladas, mujeres que viven en el mundo rural y “creen que el hombre debe comer el pedazo más grande de carne”, a diferencia de la realidad urbana, esa donde “es más fácil tomar conciencia, pero falta mucho, mucho, por hacer”.

Publicaciones masivas de libros

Parece que en esta sociedad las mujeres “tienen más oportunidades” y hay un mayor interés del público y de las editoriales en publicaciones feministas.

Sobre ello, Bonnett alerta de un ritmo “masivo” y los libros que devienen de esto, ya que al final no benefician a la literatura y la convierte en “oportunista”.

“Resulta que ahora las mujeres estamos en primer plano. Y todo el mundo quiere escribir sobre las mujeres, además de manera militante, aunque algunas de esas cosas también saldrán por necesidad”, afirmó.

Asimismo, recalcó que “este interés por lo femenino se puede volver en contra de las autoras porque se publican masivamente muchas cosas y al final el tiempo es el que va decantando lo que va a perdurar, como siempre ha pasado con la literatura”.

El sexto sentido de Bonnett

La enfermedad siempre ha estado en el cuerpo de Bonnett o de su entorno, desde la salud mental hasta un tinnitus que ha provocado en la escritora casi un sexto sentido que le permite ser más sensorial, es “como si estuviera al lado del mar o de una carretera”.

A esta condición se le sumó una parosmia que le provoca sentir un olor a podrido y no poder comer un 80 % de los alimentos. Sobre esta agudeza perceptiva su editorial, Alfagura, le pidió hacer una novela que empezará tras una pausa necesaria “porque uno se seca y necesita volver a mirar el mundo”.

Aunque en esta pausa persiste la pulsión escribana de la literata, quien volverá a la poesía con su nuevo libro ‘Los hombres de mi vida’ (2025), que se publicará en dos meses, continuará con la escritura de otra obra del mismo género.

Pensativa sobre lo que viene, Piedad Bonnett se cuestiona todo lo que guarda una vida y sobre la suya se pregunta: “¿Cuántos tomos serían?”. EFE

