Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

JJ OO: Suiza buscará el oro en el frío 09 de febrero de 2018 - 18:08 Después de dos ofertas fallidas, miles de millones de dólares en preparación y un persistente debate nacional sobre si valían la pena, los Juegos Olímpicos de Invierno fueron inaugurados en Pieonchang con una ceremonia de gala para mostrar el tránsito de Corea del Sur de la pobreza y la guerra a una de las más modernos naciones de Asia. El esquiador de fondo Dario Cologna, que ya tiene tres oros olímpicos, encabezó la delegación suiza, la más grande hasta ahora. El presidente suizo Alain Berset asistió a la ceremonia de apertura de la cita olímpica en la que su país se había fijado el objetivo de hacerse con 11 medallas. Un logro que quedó en riesgo luego de que el actual campeón olímpico de ‘halfpipe’, Iouri Podladtchikov, conocido como I-Pod, se retirara debido a las lesiones sufridas el mes pasado en los ‘Winter X Games’. La aislada y accidentada ciudad montañosa de Pieonchang está situada en la parte nororiental de Corea del Sur, a unos 80 kilómetros de la frontera con Corea del Norte. Es conocido por la crudeza de sus temperaturas y sus fuertes vientos invernales. Los organizadores distribuyeron 35 000 paquetes de protección a los asistentes a la ceremonia inaugural, que incluían dispositivos para calentar el asiento y las manos.