Piero Cari es convocado a la selección de Perú para los juegos ante Uruguay y Paraguay

2 minutos

Lima, 29 ago (EFE).- El juvenil volante de Alianza Lima, Piero Cari, fue convocado este viernes, por primera vez, a la selección de fútbol de Perú para la próxima fecha de eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 en que la bicolor se enfrentará con Uruguay y Paraguay.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la convocatoria de Cari, de 18 años, por el comando técnico de la selección inca, dirigido por el argentino Oscar Ibáñez, para los compromisos de septiembre, tras la desconvocatoria de los jugadores Álex Valera y Edison Flores, ambos de Universitario.

Cari ha debutado este año con Alianza Lima a nivel profesional, donde ha disputado 16 partidos, tres de ellos en Copa Libertadores y de especial desempeño en el empate 2-2 con Sao Paulo.

De cara al cierre de las eliminatorias para el Mundial 2026, el equipo de Ibáñez se enfrentará con Uruguay y Paraguay el 4 y 9 de septiembre, respectivamente, en las ciudades de Montevideo y Lima.

La principal ausencia en la convocatoria del seleccionador de Perú es el delantero y máximo goleador histórico del combinado peruano, Paolo Guerrero, que se lesionó la pasada semana en un partido de Copa Sudamericana con Alianza Lima.

Dentro de una nómina de veintisiete futbolistas, el centrocampista Yoshimar Yotún volvió a ser convocado tras regresar recientemente a las canchas con la camiseta de Sporting Cristal, después de recuperarse de una complicada lesión de ligamentos de la rodilla que lo mantuvo alejado de la competición por 15 meses.

Junto a Yotún también han vuelto a ser llamados para la Blanquirroja otros futbolistas que no habían sido parte de las últimas listas, como el mediapunta Christofer Gonzáles y el delantero Joao Grimaldo.

Otras sorpresas de la convocatoria publicada el domingo son las inclusiones del centrocampista Alessandro Burlamaqui y Matías Lazo, que por primera vez han sido llamados por el combinado nacional y podrían tener su debut con la selección absoluta.

También se encuentra el centrocampista Erick Noriega, flamante fichaje del Gremio de Porto Alegre, que lo ha incorporado a sus filas procedente de Alianza Lima.

Perú afronta las dos últimas fechas de las eliminatorias con opciones casi nulas de alcanzar uno de los puestos de clasificación para el Mundial, al encontrarse penúltima con 12 puntos, a seis de Venezuela, que tiene 18 unidades y se encuentra en la séptima plaza, que da acceso a la repesca. EFE

