Pierrakakis, de liderar la revolución digital del Estado griego a presidir el Eurogrupo

Diego Sáez Papachristou

Atenas, 11 dic (EFE).- El ministro de Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, artífice de la transformación digital de este país europeo desde 2019 y figura ascendente en la conservadora Nueva Democracia (ND), fue elegido este jueves presidente del Eurogrupo, en sustitución del titular irlandés, Paschal Donohoe, que se incorpora al Banco Mundial (BM).

Pierrakakis se impuso al viceprimer ministro y titular de Presupuesto belga, Vincent Van Peteghem, que también optaba al puesto tras la dimisión de Donohoe.

El ministro griego asumirá a partir de mañana y por un periodo de dos años y medio la jefatura del foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, encargado de coordinar las políticas económicas de sus socios y de dar forma a aquellas iniciativas que afectan solo a los países de la moneda única.

Nacido en 1983 en Atenas, hijo de un médico y una abogada, Pierrakakis, de 42 años, creció en un barrio céntrico de la capital y en 2005 se graduó en Informática en la Universidad de Economía de Atenas.

Continuó sus estudios en Estados Unidos, donde en 2009 se graduó en Políticas Tecnológicas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), dos años después de finalizar su primer posgrado en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard.

Tras su regreso a Grecia, Pierrakakis se desempeñó como presidente del Instituto de la Juventud, una entidad pública griega cuyo objetivo es promover la innovación juvenil mediante proyectos y apoyo tecnológico y científico.

Mientras, trabajó también como asesor de la entonces ministra de Desarrollo, la socialdemócrata Anna Diamantopulu.

Durante el Gobierno de coalición de la conservadora Nueva Democracia (ND) y los socialdemócratas de PASOK (2012-2015), fue designado como miembro de la delegación griega que negociaba con la instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) las medidas a aplicar del segundo rescate financiero del país.

Aunque empezó su carrera política en las juventudes socialistas del PASOK, por el que llegó a ser candidato al Parlamento Europeo en 2014, la elección del actual primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, como líder de ND en 2016 lo acercó a los conservadores, entonces en la oposición.

A pesar de que no se presentó como candidato al Parlamento en las elecciones generales de 2019, Mitsotakis lo nombró ministro de Gobernanza Digital tras ganar esos comicios con mayoría absoluta.

Artífice de una ‘revolución digital’

Fue entonces, con apenas 36 años, cuando empezó a llevar a cabo su plan para la transformación digital de la administración pública.

En marzo de 2020 su ministerio lanzó la plataforma gov.gr, un portal digital único del Estado griego, que reunió 503 servicios digitales que anteriormente se prestaban dispersos en varios sitios de la red de organismos públicos.

Desde entonces se han añadido más de 1.000 servicios a dicha plataforma como la capacidad de completar de forma digital declaraciones y autorizaciones, emitir certificados de ciudadanía, documentos de registro civil, permisos de conducir, copias de matrículas y de antecedentes penales.

Al mismo tiempo, se crearon las aplicaciones ‘Gov.gr Wallet’ y ‘My Health’ que permiten a los ciudadanos realizar desde sus móviles transacciones con el Estado o reservar una cita en el sistema de sanidad pública

Dicha ‘revolución digital’, como lo calificó la prensa local, que ahorró millones de euros al Estado y agilizó los procedimientos burocráticos, otorgó al nuevo presidente del Eurogrupo un amplio reconocimiento por ciudadanos de todo el espectro político.

Tras el éxito, las críticas

Tras este éxito, fue elegido diputado conservador por Atenas en las generales de junio de 2023, que Mitsotakis vuelve a ganar por mayoría absoluta.

Fue nombrado ministro de Educación en el nuevo Ejecutivo, con el encargo de avanzar una reforma que abre por primera vez las puertas al establecimiento de universidades privadas en Grecia.

Ese proyecto ocasionó la reacción crítica por parte de la oposición de izquierdas, estudiantes, profesores y sociedad civil, que temen que la reforma conducirá a una mayor degradación de las universidades públicas, que ya habían sufrido muchos recortes durante la crisis financiera de 2010-2018.

Pierrakakis defiende el proyecto al señalar que podría convertir el país en un ‘polo educativo’ de los Balcanes y atraer reconocidas instituciones extranjeras.

Tan solo cuatro de esas universidades han recibido hasta ahora la autorización para abrir un total de 12 facultades, la más conocida la Universidad de York (Reino Unido), en las que se han inscrito algo más de 1.000 estudiantes.

De Educación a Finanzas

Pierrakakis asumió por primera vez el ministerio de Finanzas en marzo pasado, tras una reforma del gabinete de Mitsotakis con el objetivo de mantener la estabilidad fiscal, así como la aceleración de la digitalización fiscal y la reducción de la burocracia.

Gracias a un superávit fiscal en 2024, Pierrakakis anunció en primavera medidas de apoyo como la devolución de un alquiler mensual a todos los inquilinos y una ayuda de 250 euros anuales a los jubilados con pensiones bajas.

Desde esa fecha, Grecia se ha mantenido en la senda del crecimiento de los últimos años y en abril pasado la agencia de calificación Standard & Poor’s mejoró la nota de la economía griega a BBB. EFE

