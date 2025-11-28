Pierre Hermé impulsa en París la primera subasta benéfica de alta pastelería en Artcurial

3 minutos

París, 28 nov (EFE).- La casa de subastas Artcurial de París acogerá el próximo lunes la primera subasta benéfica de alta pastelería francesa, una iniciativa inédita impulsada por el maestro pastelero Pierre Hermé para recaudar fondos para niños con leucemia.

El dinero estará destinado a BAB Charity, asociación que trabaja por el bienestar de niños con leucemia hospitalizados en el hospital Armand-Trousseau de París.

La venta reúne a algunos de los chefs pasteleros y chocolateros más prestigiosos del país, que han donado tanto esculturas comestibles únicas como experiencias exclusivas en sus obradores.

Entre ellos están Pierre Hermé, impulsor de la iniciativa, que aporta piezas como ‘Be Different’, una obra creada junto a Patrick Rougereau compuesta por 495 huevos de chocolate y un huevo de cristal de Daum, además de ofrecer una experiencia única de creación de un macaron a medida junto a él, todo valorado en 10.000 euros.

También participan Cédric Grolet, con fotografías y experiencias en Le Meurice; Cyril Lignac, que ofrece una pirámide de 85 ositos de malvavisco y visitas exclusivas al set de The Great British Bake Off, valorado en 4.000 euros; y Nina Métayer, con un taller y degustación en su Laboratoire de la Délicatisserie.

«Los compradores no solo podrán adquirir esculturas formidables, sino también vivir momentos únicos con los chefs», destacó el comisario de la exposición y director asociado de Artcurial, Arnaud Oliveux.

«Es la primera venta de este tipo: una subasta de alta pastelería con los mejores chefs que tenemos en Francia», explicó Oliveux a EFE.

«Una causa maravillosa»

La idea, recuerda el comisario, partió directamente de Hermé, que «quería reunir lo mejor de la pastelería y la chocolatería alrededor de una causa caritativa».

Subrayó también la creatividad y precisión técnica de las piezas: «Algunas esculturas reproducen muebles o relojes con una precisión sorprendente. La técnica, la originalidad y la imaginación están al nivel de los grandes artesanos».

Entre las obras más llamativas se encuentra ‘la montre à gousset’ de Anne Corruble, un reloj de bolsillo completamente recreado en chocolate, hasta el más mínimo detalle de sus engranajes y agujas, con un precio estimado de 4.000 euros.

El comisario recalcó que la selección de obras surgió de la libertad creativa de cada pastelero: «Se pidió a los chefs que imaginaran la obra de sus sueños para apoyar esta acción. Cada uno aporta su talento y su estilo, tanto en las piezas como en las experiencias que ofrecen».

El objetivo de la venta es recaudar fondos para mejorar las condiciones de hospitalización de los niños tratados por leucemia: «La salud mental es esencial cuando un niño está hospitalizado. BAB Charity trabaja para que sus habitaciones no sean frías ni impersonales, para que se sientan mejor acompañados».

La asociación, fundada por Alexandre Bader, financia desde decoraciones más acogedoras hasta equipamiento para espacios de juego y bienestar.

Oliveux confía en que esta primera edición atraiga a coleccionistas, amantes de la gastronomía y donantes solidarios: «Estamos casi en fin de año: es un buen momento para darse un gusto, apoyar a los niños hospitalizados y contribuir a una causa maravillosa». EFE

irr/cat

(foto) (vídeo)