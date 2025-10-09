Pilotos aéreos convocan una huelga que afectaría cerca de 95 vuelos en Argentina

2 minutos

Buenos Aires, 9 oct (EFE).- La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) convocó una huelga que puede causar este jueves demoras en cerca de 95 vuelos y afectar a 12 mil pasajeros en Argentina, informó la aerolínea de bandera del país sudamericano.

Aerolíneas Argentinas informó en un comunicado de que cerca de 95 vuelos programados entre las 16:00 hora local (19:00 GMT) y las 20:00 hora local (23:00 GMT) pueden sufrir demoras como consecuencia de una nueva medida de fuerza impulsada por la Asociación de Pilotos en el aeropuerto Jorge Newbery, uno de los dos de Buenos Aires y el principal para vuelos nacionales.

APLA organizará, en esos horarios, asambleas motivadas por la «demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial» y los «reiterados y sistemáticos incumplimientos» del convenio colectivo de trabajo, según informó el gremio en su perfil de la red social X.

«Tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano», agregaron desde APLA, en referencia a las políticas de desregularización de la economía y achicamiento del Estado impulsadas por el Gobierno de Javier Milei desde su asunción, en diciembre de 2023.

Aerolíneas Argentinas, por su parte, denunció que la huelga se produce en un contexto en el que la empresa pública «logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado» y que la medida «no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía».

«Este proceso virtuoso, que otorga sustentabilidad a la empresa, requiere del acompañamiento responsable de los gremios, y no de medidas que atentan contra su desarrollo positivo y su crecimiento», expresó la aerolínea de bandera.

La medida se repetirá el próximo 24 de octubre entre las 6:00 hora local (9:00 GMT) y las 10:00 hora local (13:00 GMT), informó el sindicato. EFE

fpe/pddp