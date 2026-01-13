Pimco señala crecimiento resiliente, pero prevé divergencia en política monetaria y fiscal

Nueva York, 13 ene (EFE).- La gestora de fondos estadounidense Pimco, una de las mayores del mundo, destacó este martes el «crecimiento resiliente» de la economía global en 2025 pese a las presiones arancelarias, pero previó que las políticas monetarias y fiscales «se muevan en diferentes direcciones».

En su nuevo informe sobre perspectivas, Pimco señala que, tras «aguantar las presiones arancelarias en 2025, las perspectivas a corto plazo parecen más sólidas, favorecidas por el gasto de capital vinculado a la IA (inteligencia artificial) y las mejoras en la eficiencia».

La economista Tiffany Wilding y el director de Inversiones de Renta Fija Global Andrew Balls dijeron en una nota que se esperaba que las reformas del Gobierno Trump en impuestos, comercio e inmigración lastraran el crecimiento, el comercio y la inversión mundiales, pero las políticas monetarias y fiscales surtieron efecto.

«Resulta que el crecimiento económico ha sido sorprendentemente resiliente, ya que estas tendencias de política han coincidido con una nueva tecnología de propósito general: la IA», agregaron.

En ese sentido, la firma sostiene que habrá «ganadores y perdedores»: en EE.UU., están mejor posicionadas las empresas intensivas en capital que aplican IA y los hogares «más ricos» que se beneficien de las ganancias bursátiles de las tecnológicas, mientras que «los otros están cada vez más en riesgo de quedarse atrás».

«Globalmente, las fricciones comerciales, la adopción de la IA y las respuestas asociadas de política están impulsando divergencias entre los países», abunda.

Por otra parte, Pimco prevé también una divergencia en las políticas monetarias y fiscales.

Reino Unido y varias economías emergentes con tipos reales altos y escaso margen fiscal probablemente «relajen su política monetaria más que el Banco Central Europeo o el Banco de Canadá», donde ya es neutral.

Mientras, vaticinan que la «política fiscal gane peso en China, en medio de las presiones comerciales, y en EE. UU., donde los recortes de impuestos probablemente impulsen a hogares y empresas».

La gestora, que estima que la Reserva Federal de EE.UU. baje los tipos en la segunda mitad de 2026, señala riesgos para la inflación en la política de aranceles, una fiscalidad que aumente la demanda y el crecimiento de la infraestructura tecnológica, que podrían compensarse con la productividad ganada con la IA y el «estancado» mercado inmobiliario.

Los analistas de la firma ponen el foco en la diversificación y la renta fija, afirmando que los bonos están «baratos frente a las acciones» y que hay «una oportunidad poco común de incrementar calidad, liquidez y diversificación de cartera sin renunciar a un potencial de rentabilidad similar al de la renta variable».

Además, destacan que las «grandes economías emergentes ofrecen importantes primas de rendimiento real frente a los bonos de mercados desarrollados».

Entre otros puntos, los analistas señalaron en una llamada sobre el informe que esperan que el dólar continúe debilitándose en 2026. EFE

