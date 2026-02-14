Pinheiro le da a Brasil su primer oro olímpico invernal ganando el gigante de esquí alpino

1 minuto

Solda (Italia), 14 feb (EFE).- Lucas Pinheiro consiguió el primer título olímpico invernal de toda la historia de Brasil al ganar el gigante de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia), disputado este sábado en la pista Stelvio de la estación de Bormio.

Pinheiro, nacido hace 25 años en Oslo, que empezó a competir como Lucas Braathen para Noruega -país para el que logró los primeros cinco de sus seis triunfos en la Copa del Mundo- y que desde hace dos lo hace para Brasil -nación para la que ganó, el pasado noviembre, el eslalon de Levi (Finlandia)- lideraba de forma clara tras la primera manga, y logró el oro al cubrir ambos recorridos en dos minutos y 25 segundos, exactamente 58 centésimas menos que el suizo Marco Odermatt, que no pudo defender título.

Otro suizo, Loic Meillard, acabó tercero, a un segundo y 17 centésimas, y capturó el bronce. EFE

