Pinterest despedirá un 15 % de su plantilla para impulsar la inteligencia artificial

1 minuto

Nueva York, 27 ene (EFE).- La plataforma Pinterest reducirá su plantilla al menos en un 15 % y recortará el espacio de sus oficinas para finales de septiembre para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), anuncio que provocó que sus acciones cayeran un 8 % en Wall Street este martes.

Pinterest, que para el pasado abril contaba con más de 4.500 empleados a nivel mundial, indicó además que está reasignando recursos a equipos centrados en la IA y priorizando productos y capacidades basados ​​en esta tecnología, a la vez que reestructura su estrategia de ventas y marketing, de acuerdo con CNBC.

El medio especializado destacó que Pinterest busca integrar IA en su plataforma para mostrar contenido más personalizado y relevante a los usuarios.

Pinterest ha lanzado más herramientas de publicidad automatizadas para los especialistas en marketing debido a la fuerte competencia de TikTok, Facebook e Instagram.

La compañía indicó además que espera registrar cargos de reestructuración antes de impuestos de entre 35 y 45 millones de dólares.

De acuerdo con la consultora Challenger, Gray & Christmas, la IA es la responsable del despido de unos 50.000 trabajadores el año pasado en EE.UU., recuerda CNBC. EFE

