Pinzón promete construir la «mejor relación de la historia» entre Colombia y EE.UU.

2 minutos

Bogotá, 3 mar (EFE).- El exembajador de Colombia en Washington y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón aseguró en una entrevista con EFE que, de ganar las elecciones, se propone construir «la mejor relación de la historia» con Estados Unidos, centrada en una nueva alianza estratégica que trascienda la seguridad tradicional e incluya una renovada lucha antidrogas.

Pinzón hace parte de la coalición de la derecha ‘Gran consulta por Colombia’ que el próximo domingo elegirá un candidato único para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, pero señala que desde ya diseña una hoja de ruta con expertos en Washington, donde fue embajador entre 2015 y 2017 y entre 2021 y 2022.

«He trabajado con gobiernos demócratas y republicanos, conozco el Congreso y fui la persona que más lideró el Plan Colombia (contra el narcotráfico). Ya comenzamos a trabajar en cómo será la nueva relación estratégica: fortalecimiento en seguridad e inteligencia, pero también en nuevas tecnologías», explicó el también exministro de Defensa.

En el ámbito económico, el precandidato planteó que la relación entre Bogotá y Washington debe evolucionar hacia una integración en las cadenas de producción global, aprovechando la riqueza mineral de Colombia.

«Necesitamos hacer el mejor uso de nuestro oro, cobre, cobalto y esmeraldas para que nos enriquezcan y nos permitan participar de las cadenas de producción global», señaló, enfatizando la necesidad de atraer inversión de capital internacional para las infraestructuras, ante la falta de recursos públicos.

Lucha antidrogas

Sobre la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, un tema históricamente sensible en la agenda binacional, Pinzón afirmó que retomará la firmeza de su etapa como ministro de Defensa (2011-2015), pero con innovaciones técnicas.

«Volverá la aspersión (de cultivos ilícitos) con drones, para ser precisos, y donde sea necesario por extensión haremos la aspersión aérea», anunció.

Además, propuso un plan de sustitución de cultivos que incluye el pasto de elefante, un forraje para producir combustible de aviones, ofreciendo una alternativa rentable para los campesinos.

«Al que esté en el negocio del narcotráfico, que corra, porque los vamos a perseguir hasta en el mar. No van a tener paz esos tipos», advirtió, subrayando que su meta es recuperar los niveles de baja producción de coca que el país registró durante su gestión en la cartera de Defensa. EFE

