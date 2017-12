Desde hace más de 30 años, Santiago Calatrava diseña edificios desde su hogar, Zúrich. El reconocido arquitecto suizo-español ahora diseña la torre más alta del mundo: una torre de observación en Dubái, y con ello amplía los límites del posible en la técnica de la construcción. (SRF/swissinfo.ch)

El arquitecto hispano-suizo Santiago Calatrava vive entre Nueva York y Zúrich. Es muy conocido por sus estructuras y formas futuristas que a menudo se inspiran en organismos vivos. Su diseño de la estación de ferrocarril de Zúrich en Stadelhofen fue el punto de partida de su carrera internacional. Diseñó estaciones de tren en todo el mundo, como la estación del World Trade Center en Nueva York.

Uno de sus últimos proyectos es una nueva torre en Dubái, planeada para superar el Burj Khalifa, actualmente el edificio más alto del mundo. Las obras de construcción ya han comenzado y está previsto que la torre esté terminada antes de la Exposición Universal de Dubái en 2020.

In the series 'Swiss Pioneers', Swiss Public Television, SRF, meets Swiss nationals at home and abroad who have made a name for themselves in their area of expertise.

