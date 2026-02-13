Pionyang advierte a Seúl de una «dura respuesta» si se producen más incursiones de drones

Seúl, 13 feb (EFE).- Corea del Norte advirtió a Seúl de una «dura respuesta» si se producen nuevas incursiones de drones desde el Sur, afirmó este viernes la agencia estatal KCNA, días después de que las autoridades surcoreanas registraran oficinas de inteligencia para investigar las presuntas infiltraciones.

«Si se repiten las provocaciones que violan la soberanía (…) será inevitable una dura respuesta», dijo en un comunicado Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un.

Corea del Norte ha acusado a su vecino del sur de haber violado su soberanía al enviar drones a su espacio aéreo en septiembre del año pasado y nuevamente el pasado 4 de enero.

Aunque Seúl había negado previamente cualquier implicación oficial en estas operaciones, las autoridades están investigando ahora tanto a civiles como a soldados en activo, y a un empleado de la Agencia Nacional de Inteligencia (NIS).

Un equipo conjunto de investigación de la Policía y el Ejército inspeccionó varios emplazamientos el pasado martes, el mismo día en que el ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong-young, expresó su pesar por el incidente.

Kim Yo-jong calificó de «medida relativamente sensata» la reacción del ministro surcoreano, la primera de este tipo desde que Pionyang denunció los incidentes.

«Sin embargo, las autoridades surcoreanas no deberían intentar restar importancia a la crisis que han provocado con meras expresiones de pesar, sino que deberían idear medidas para garantizar que no se repitan violaciones graves de la soberanía», dijo, según el comunicado recogido por KCNA.

El comunicado de la hermana del líder norcoreano llega antes de que Pionyang inicie un Congreso clave a finales de mes, donde se espera que el régimen desvele sus planes de defensa y política exterior para el próximo lustro.

Buena parte de la atención internacional se centrará también en ver si la hija de Kim, quien se cree que podría tener unos 12 años de edad y llamarse Kim Ju-ae, acompañará a su padre en el evento.

Su presencia cada vez más frecuente en actos oficiales ha disparado las expectativas de que el mandatario la está considerando como su sucesora, recalcó el jueves el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano. EFE

