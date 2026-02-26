Pionyang cierra su cónclave con el compromiso de expansión nuclear y condiciones a EE.UU.

5 minutos

Ruy A.Valdés

Seúl, 26 feb (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, subrayó que su país ampliará sus fuerzas nucleares durante el 9º Congreso del Partido de los Trabajadores, que define la hoja de ruta del país en el próximo quinquenio, al tiempo que condicionó una posible mejora de las relaciones bilaterales con EE. UU. a que Washington abandone sus demandas de desnuclearización a Pionyang.

Kim afirmó que «fortalecer y ampliar aún más las fuerzas nucleares del Estado y ejercer plenamente el estatus de Estado poseedor de armas nucleares es la voluntad firme e inquebrantable» del partido, según el informe de la cita quinquenal publicado este jueves por la agencia estatal de noticias KCNA.

El Congreso, que comenzó hace una semana y concluyó la víspera con un desfile militar al que Kim acudió con su hija adolescente, lo que se considera una señal más de su preparación como posible sucesora, se celebra para definir las principales directrices políticas, económicas y militares para los próximos cinco años.

Postura ante Seúl y Washington

En el informe sobre la cita de seis días, Kim dejó abierta la puerta a un acercamiento a Washington bajo la condición de que se respete el estatus norcoreno de Estado nuclear. De cumplirse, indicó que no tendrían razón «para no llevarse bien» con EE.UU.

«Kim Jong-un quiere sinceramente que Estados Unidos reconozca a Corea del Norte como un Estado con armas nucleares y tenga relaciones normales con él, en pie de igualdad», dijo a EFE Gabriela Bernal, experta del Centro Europeo para Estudios de Corea del Norte.

Kim se reunió tres veces con Trump durante el primer mandato de éste. Durante una visita del republicano a Corea del Sur el pasado octubre se especuló con un posible cuarto encuentro, que no llegó a suceder.

Por otro lado, el líder norcoreano mantuvo el rechazo pleno hacia Seúl, calificando de «engañosos» los gestos conciliadores del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, mientras reiteró que no tiene intención de tratar con el Sur, que volvió a describir como una «entidad hostil».

«Corea del Norte se abstuvo de anunciar una nueva iniciativa diplomática hacia Corea del Sur o Estados Unidos y optó por continuar su curso actual de desarrollo de la autosuficiencia mientras extrae tantos beneficios como sea posible de Rusia y China,» dijo Leif-Eric Easley, profesor de estudios internacionales en la Universidad Femenina Ewha, en un mensaje enviado a reporteros.

En cuanto a la fortalecida relación militar con Rusia, Kim no hizo mención en los últimos reportes, aunque valoró la participación de las tropas norcoreanas desplegadas en el extranjero, en referencia a los soldados que han apoyado a Moscú en su guerra contra Ucrania.

La «gran transformación» económica

El líder norcoreano revisó en el congreso la «gran transformación» en el último lustro del aislado país, en un tono más optimista que en el congreso de 2021, cuando admitió las penurias que atravesaba Corea del Norte, tras tres tifones, repercusiones de la pandemia del coronavirus y sanciones internacionales.

Este Congreso consolidó una línea que Kim ha venido promoviendo en los últimos meses, incluida la campaña de desarrollo regional que contempla la construcción de instalaciones industriales en 20 regiones al año durante una década, con fábricas de alimentos, bienes básicos, textiles y papel destinadas a modernizar la producción local.

La debilitada economía norcoreana registró en 2020 una caída del 4,5 % en su producto interior bruto (PIB), de acuerdo con cálculos del banco central surcoreano, aunque en los últimos años ha dado señales de repunte. Las estimaciones más recientes del organismo apuntan a un crecimiento del 3,7 % en 2024, tras haber avanzado un 3,1 % en 2023.

Ratificación del líder y ascensos familiares

En el terreno político interno, el Congreso revalidó a Kim como secretario general del partido, reforzando su liderazgo.

Su influyente hermana Kim Yo-jong, que ha fungido como portavoz de facto del régimen en asuntos relacionados con Seúl y Washington, fue ascendida por el partido gobernante a directora de departamento, consolidando su peso dentro del aparato.

Además, la hija adolescente del mandatario, quien se cree que podría llamarse Ju-ae o Ju-hae, apareció ayer en el desfile de clausura, situándose junto a su padre en la tribuna desde la que observó el acto, en un gesto que alimenta las especulaciones sobre una eventual sucesión.

La joven ha incrementado su presencia en actos de alto perfil en los últimos años y podría incluso estar desempeñando funciones como «directora general de asuntos de misiles», recibiendo informes de mandos militares y participando en la supervisión del programa armamentístico, según fuentes anónimas del Gobierno surcoreano, citadas por el diario Chosun Daily. EFE

