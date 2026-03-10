Pionyang dice que las maniobras de Seúl y Washington amenazan la estabilidad regional

2 minutos

Seúl, 10 mar (EFE).- Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano, afirmó que las maniobras militares en curso entre Seúl y Washington suponen una amenaza a la estabilidad regional al tratarse de un «ensayo de guerra provocador y agresivo», dijo la agencia estatal KCNA este martes.

El ejercicio anual Freedom Shield, que arrancó el lunes con la participación de unos 18.000 efectivos, resultará en una «mayor destrucción de la estabilidad de la región» en un contexto de «crisis geopolíticas recientes a nivel global», dijo Kim en un comunicado.

La poderosa hermana del mandatario norcoreano, Kim Jong-un, advirtió además que los «enemigos» Corea del Sur y Estados Unidos «nunca deberían probar nuestra paciencia».

Pionyang clausuró el mes pasado un Congreso clave de su partido único, durante el que reafirmó el rumbo nuclear del hermético país entre la promesa de ampliar su arsenal atómico.

En este contexto, Kim Yo-jong afirmó que el país asiático convencerá «constante y repetidamente» a sus enemigos de su «capacidad de disuasión bélica y de su fatalidad».

Corea del Norte ha reaccionado con dureza en el pasado a estas maniobras, que considera un ensayo para invadir su territorio y una muestra de la política hostil de Washington y Seúl, cuya presente edición se desarrollará hasta el 19 de marzo.

Calificados de defensivos por ambos países, las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK) afirmaron que los ejercicios incluyen entrenamientos reales, simulaciones y ejercicios de campo destinados a mejorar la preparación operativa conjunta.

Este año, las maniobras tienen lugar entre informes en medios locales de la reubicación de algunas baterías del sistema antimisiles Patriot en la base aérea de Osan desde otras bases estadounidenses en Corea del Sur, alimentando especulaciones sobre un posible despliegue posterior hacia Oriente Medio. EFE

