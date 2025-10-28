Pionyang lanza misiles de crucero poco antes de la llegada de Trump a Corea del Sur

1 minuto

Seúl, 29 oct (EFE).- Corea del Norte realizó una prueba de misiles estratégicos de crucero aire-tierra poco antes de la llegada este miércoles del presidente de EE.UU., Donald Trump, a Corea del Sur, donde se reunirá con su homólogo surcoreano Lee Jae-myung y el jueves sostendrá una cumbre con el mandatario chino, Xi Jinping.

La agencia estatal norcoreana KCNA informó este miércoles que los proyectiles fueron disparados el día previo, mientras que el vicepresidente de la Comisión Militar Central del partido gobernante, Pak Jong-chon, afirmó que las pruebas muestran la fiabilidad y capacidad del arsenal frente a «enemigos potenciales».

Trump visitará entre este miércoles y el jueves Corea del Sur, donde también asistirá, en la ciudad de Gyeongju, a eventos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) como parte de su gira asiática, en la que ha realizado constantes invitaciones al diálogo con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. EFE

rvb/daa/gad

(foto)