Pionyang lanza misiles de crucero poco antes de la llegada de Trump a Corea del Sur

2 minutos

Seúl, 29 oct (EFE).- Corea del Norte realizó una prueba de misiles estratégicos de crucero mar a tierra poco antes de la llegada este miércoles del presidente de EE.UU., Donald Trump, a Corea del Sur, donde se reunirá con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, y el jueves sostendrá una cumbre con el mandatario chino, Xi Jinping.

La agencia estatal norcoreana KCNA informó este miércoles que los proyectiles fueron disparados el día previo desde el mar Amarillo, mientras que el vicepresidente de la Comisión Militar Central del partido gobernante, Pak Jong-chon, afirmó que las pruebas muestran la fiabilidad y capacidad del arsenal frente a «enemigos potenciales».

Trump visitará entre este miércoles y el jueves Corea del Sur, donde asistirá en la ciudad de Gyeongju a eventos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) como parte de su gira asiática, en la que ha realizado constantes invitaciones al diálogo con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

El mandatario estadounidense se reunió tres veces con Kim entre 2018 y 2019, y ambos protagonizaron un histórico apretón de manos en la zona desmilitarizada de la península de Corea, aunque las conversaciones no lograron concretar un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte.

Trump también dijo el lunes que no descarta extender su visita a Corea del Sur, si así es posible reunirse con el líder norcoreano, generando expectativas sobre la posibilidad de un encuentro de último minuto.

El magnate neoyorquino afirmó que entre los potenciales temas sobre la mesa en un hipotético encuentro estaría un alivio de las sanciones que pesan sobre el país asiático a cuenta de sus programas de desarrollo de misiles y nuclear.

Ambos mandatarios han reiterado en varias ocasiones que se profesan simpatía y guardan buenos recuerdos de sus contactos. Seúl ha calificado la visita del estadounidense de una «oportunidad única» para que se reúna con Kim. EFE

rvb/daa/gad

(foto)