Pionyang lanza misiles sin identificar antes de visita de presidente surcoreano a China

Seúl, 4 ene (EFE).- Corea del Norte lanzó este domingo al menos dos proyectiles no identificados hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas) y que volaron unos 900 kilómetros sin dejar daños, según las autoridades de Seúl y Tokio, el mismo día en que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, tiene previsto viajar a China para una visita de Estado.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) señaló en un comunicado que detectó el lanzamiento de varios misiles en las cercanías de Pionyang a partir de las 7:50 hora local (22:50 del sábado GMT).

Los proyectiles no identificados volaron unos 900 kilómetros y cayeron sobre el mar de Japón, según el JCS, que afirmó haber compartido «estrechamente» información con Estados Unidos y Japón, al tiempo que reforzó la vigilancia ante posibles lanzamientos adicionales.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, precisó en una rueda de prensa que los proyectiles en el mar de Japón cayeron fuera de la zona económica exclusiva del archipiélago.

«Ambos misiles balísticos siguieron trayectorias irregulares, y todavía estamos analizándolos», dijo Koizumi, antes de afirmar que Japón presentó una «fuerte protesta» contra Pionyang a través de la embajada nipona en Pekín.

Por su parte, las Fuerzas de EE.UU. en Corea del Sur (USFK) afirmaron en un comunicado estar al corriente del lanzamiento.

«Estamos en estrecha consulta con nuestros aliados y socios. Según las evaluaciones actuales, este suceso no supone una amenaza inmediata para el personal o el territorio de los Estados Unidos, ni para nuestros aliados», indicó el USFK.

Se trata del primero del año realizado por Pionyang, y tuvo lugar el mismo día en que la agencia estatal norcoreana KCNA informó que el mandatario del hermético país, Kim Jong-un, inspeccionó la víspera una «importante» fábrica de municiones «para informarse sobre la producción de armas guiadas tácticas».

El presidente surcoreano parte este domingo a China en el marco de una visita de Estado a invitación del mandatario chino, Xi Jinping, un viaje que se extenderá hasta el miércoles y en el que buscará restaurar las relaciones bilaterales.

El asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Wi Sung-lac, afirmó el viernes que Lee espera movilizar a China para que «contribuya a avanzar» en una resolución del conflicto entre Seúl y Pionyang.

A pesar del tono conciliador de la Administración de Lee, Corea del Norte mantiene su rechazo al diálogo con Corea del Sur y EE.UU. a menos que se elimine el asunto de la desnuclearización de la mesa de negociaciones.

