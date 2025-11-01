Pionyang tilda de «quimera» la desnuclearización antes de cumbre entre Pekín y Seúl

2 minutos

Gyeongju (Corea del Sur), 1 nov (EFE).- Corea del Norte afirmó este sábado que la desnuclearización es una «quimera» irrealizable, criticando a Corea del Sur por insistir en abordar el arsenal nuclear del hermético régimen durante su cumbre con China, que se celebrará en unas horas al margen del evento principal del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

«Demostraremos con paciencia que la desnuclearización es una ‘quimera’ que nunca se podrá hacer realidad, aunque se hable de ella mil veces», dijo el viceministro de Exteriores de Corea del Norte, Pak Myong-ho, según fue citado por la agencia estatal KCNA.

Seúl reveló el pasado viernes que la desnuclearización será uno de los temas a tratar en el encuentro entre el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, y su homólogo chino, Xi Jinping, que se celebra este sábado en la ciudad surcoreana de Gyeongju, a unos 350 kilómetros de Seúl.

El mandatario norcoreano, Kim Jong-un, recientemente dejó abierta la posibilidad de retomar el diálogo con Washington si se descarta la desnuclearización, mientras mantuvo su rechazo frontal a cualquier contacto con Seúl pese a los gestos conciliatorios de la Administración Lee, que apenas tomó posesión en junio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de organizar una cumbre con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, aprovechando su estadía en Corea del Sur de esta semana, pero Pionyang nunca respondió a las invitaciones del mandatario y terminó lanzando unos misiles de crucero antes de su llegada al país asiático.

Xi y Trump tampoco abordaron el tema durante su cumbre del jueves al margen de los eventos del APEC, en la ciudad surcoreana de Busan. EFE

