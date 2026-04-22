Pionyang y Moscú refuerzan cooperación policial en visita del ministro de Interior ruso

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Seúl, 22 abr (EFE).- El ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, acordó reforzar la cooperación policial con su homólogo norcoreano, Pant Tu-Sop, en una reunión bilateral mantenida en Pionyang, informó este miércoles la agencia de noticias norcoreana KCNA, en medio del creciente acercamiento entre ambos países.

Los organismos de seguridad y asuntos internos de ambos países «intercambiaron logros y experiencias» y trataron vías de cooperación «en profundidad», dijo KCNA sobre un encuentro que tuvo lugar la víspera «en un ambiente de camaradería y cordialidad».

Las autoridades rusas, que por su parte agradecieron el «enriquecedor diálogo», invitaron a Pant a una visita a Moscú.

La portavoz del Ministerio del Interior ruso, Irina Volk, confirmó en su canal de Telegram que Kolokóltsev anunció la disposición de su cartera de «compartir su experiencia» sobre el funcionamiento de la Policía, en particular, en el ámbito del orden público y la migración.

También propuso un intercambio «proactivo» de información sobre posibles casos de contrabando de drogas, alegando que «el tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas sigue siendo un grave problema en la actualidad».

Además, Kolokóltsev aprovechó la ocasión para agradecer a Piongyang «el firme apoyo» de las autoridades norcoreanas en la invasión rusa de Ucrania, así como la participación de militares norcoreanos en combates en la región fronteriza rusa de Kursk, que fue objetivo de una ofensiva ucraniana en 2024.

«Los militares norcoreanos lucharon codo con codo con nuestras tropas, y Rusia valora enormemente su heroísmo y jamás lo olvidará», expresó tras destacar que «la historia compartida» entre ambos «ha sentado las bases de la amistad, cooperación y compañerismo en armas».

Tras el encuentro entre ambos, Pant invitó a Kolokóltsev a observar una sesión de entrenamiento con armas de fuego impartida por el personal del Ministerio de Defensa de Corea del Norte.

Rusia y Corea del Norte reforzaron su cooperación desde el comienzo de la guerra de Ucrania, durante la cual Pionyang ha suministrado a Moscú armamento y tropas. A cambio, el régimen de Kim Jong-un ha recibido divisas, bienes y tecnología rusa. EFE

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