Pistorius: un envío de fuerzas a Ormuz amenazaría con implicar a Europa en guerra de Irán

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Berlín, 16 mar (EFE).- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, afirmó este lunes que si los países europeos enviasen fuerzas militares para garantizar el pasaje del estrecho de Ormuz, tal y como ha reclamado el presidente estadounidense, Donald Trump, esto amenazaría con implicarlos en una guerra que Washington inició sin consultarlos.

«Nosotros no hemos provocado esta situación. Esta guerra comenzó sin ninguna consulta previa», dijo en una comparecencia en Berlín con su homólogo letón, Andris Spruds, en las que a pesar de todo descartó que la OTAN esté cerca de romperse debido a esta cuestión, como advirtió el líder norteamericano la víspera.

Pistorius destacó que debido a su situación geopolítica, Alemania es responsable dentro de la OTAN en primera instancia de la protección del flanco este de la alianza y del Atlántico Norte, mientras que otras contribuciones son opcionales.

Su Gobierno comparte el objetivo de poner fin al régimen de los ayatolás en Teherán, señaló, aunque la manera de hacerlo es objeto de debate, mientras que EE. UU. e Israel han optado por la opción militar con los ataques de hace dos semanas.

«Lo hemos criticado, sólo de forma muy moderada, pero los próximos pasos amenazan con meternos a nosotros en este conflicto», advirtió y añadió: «¿Qué espera Trump que puedan lograr un puñado de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que no pueda lograr la poderosa armada estadounidense?».

El ministro socialdemócrata abogó por el contrario por una salida diplomática del conflicto y argumentó que en la situación actual, el envío de barcos de guerra a la región no haría sino contribuir a la escalada.

Al mismo tiempo, descartó la posibilidad de una ampliación de la misión europea EUNAVFOR Aspides, concebida según dijo en una «situación geopolítica completamente distinta».

Dicha misión está limitada al mar Rojo y no al golfo Pérsico y a la situación provocada por los ataques de las milicias hutíes, en vez de a un conflicto militar ya existente entre actores estatales, explicó el ministro, por lo que haría falta un nuevo mandato, para el cual no ve dadas tampoco las condiciones.

Por su parte, el ministro letón manifestó su preocupación por la subida de los precios del petróleo, que supone un «reto económico» que afecta al mundo entero y expresó su apoyo al «orden internacional basado en reglas», las cuales es necesario cumplir.

Spruds admitió que el conflicto ha provocado algunas disputas dentro de la alianza, pero «no es la primera ni la última vez» y es algo que no es necesario «dramatizar». EFE

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