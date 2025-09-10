Pistorius afirma que violación deliberada de espacio aéreo no fue un ataque militar
Berlín, 10 sep (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, afirmó este jueves que la «violación deliberada» del espacio aéreo polaco la pasada madrugada por drones rusos no constituyó un ataque militar que conllevaría la activación del Artículo 5 del Tratado de la OTAN.
En una comparecencia ante la prensa, Pistorius declaró que «fue un ataque en el sentido de que se violó el espacio aéreo de Polonia, pero no fue un ataque en el sentido militar, en cuanto a que algo quedara destruido o alguien resultara muerto». EFE
