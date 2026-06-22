Pistorius confía en que brigada en Lituania esté lista en 2027 pese a falta de voluntarios

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Berlín, 22 jun (EFE).- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, se mostró confiado este lunes en que la conocida como «Brigada Lituania» estará lista y operativa con sus 5.000 militares antes de que acabe 2027, según lo previsto, pese a que dichas fuerzas, actualmente compuestas de voluntarios, acusan la falta de soldados.

«Para finales de 2027, contaremos con aproximadamente 5.000 hombres y mujeres en Lituania, siempre y cuando se siga ampliando la infraestructura según lo previsto y todo siga avanzando», dijo Pistorius en el marco de una visita a la brigada alemana en el país báltico junto a su homólogo lituano, Robertas Kaunas.

«Por supuesto, hay cuellos de botella ocasionales, sobre todo en lo que respecta a los expertos, por ejemplo, en informática y logística, aunque no sólo en ese ámbito. Es igual que en casa», añadió el titular de Defensa del Gobierno alemán, al ser preguntado por la falta de militares germanos que quieren integrar la Brigada Lituania de forma voluntaria.

Según Pistorius, actualmente «la dotación de personal de las fuerzas desplegadas en Lituania ronda el 90 %, y todos ellos son voluntarios», y, aunque Alemania mantiene su apuesta por la voluntariedad, el Ejecutivo germano también se plantea estudiar, llegado el caso, otras alternativas.

«Seguimos apostando por la participación voluntaria y por ofrecer las mejores condiciones posibles a los familiares. Una vez que hayamos agotado todos los recursos disponibles, empezaremos a estudiar opciones alternativas», informó.

«Ya veremos qué pasa en las próximas semanas. Todavía tenemos tiempo y probablemente al final se produzca ese cambio, pero vamos a esperar a que eso ocurra», apuntó el titular de Defensa alemán sobre una eventual orden que implique destacar a militares de forma obligatoria en Lituania.

Junto a Pistorius, el general Christian Freuding, responsable de las tropas germanas en el flanco oriental de la OTAN, recalcó que Alemania ha hecho una promesa a Lituania que cumplirá aunque implique recurrir a soldados obligados a ser movilizados.

«Un ejército no solo funciona gracias al servicio voluntario. Nuestra gente está acostumbrada a ello», dijo Freuding.

«Le hemos prometido a nuestro socio que estaremos allí a finales de 2027 y cumpliremos nuestra promesa. Nuestros socios pueden confiar en nosotros», aseguró.

Ciudad militar alemana en Lituania

Por su parte, el titular lituano de Defensa agradeció el compromiso alemán con la seguridad de su país, destacó la importancia de la cooperación militar entre aliados y prometió que la nación báltica hará «todo lo necesario» para crear las condiciones que permitan a la Brigada Lituania instalarse con éxito.

«Incluso estamos construyendo una pequeña ciudad militar para la brigada alemana», afirmó Kaunas, que asistió junto a Pistorius a los ejercicios «Freedom Shield», unas maniobras militares en las que participaron 2.900 militares de ocho países y en los que se incluyen 800 vehículos de guerra.

La «Brigada Lituania», cuya creación fue anunciada por Pistorius en junio de 2023, forma parte de la respuesta que dio Alemania a la amenaza de Rusia tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, en febrero de 2022. EFE

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