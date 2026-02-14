Pistorius recuerda a EE.UU. que la alianza transatlántica debe beneficiar también a Europa

3 minutos

Múnich (Alemania), 14 feb (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, recordó este sábado a Estados Unidos que la alianza transatlántica también debe beneficiar a Europa, y que cuestionar la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro de la OTAN, como ha ocurrido en el caso de Groenlandia, y excluir a los aliados europeos de las negociaciones entre Ucrania y Rusia daña estos lazos.

En un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Pistorius señaló que Europa ha respondido con un aumento en el gasto en defensa a las exigencias estadounidenses de que asuma un mayor papel en la protección de su propio continente, pero subrayó que «la alianza tiene que tener sentido para todos los miembros».

«Incluso Estados Unidos no puede actuar por sí solo en el mundo actual, donde emergen grandes potencias. Necesita aliados.Tener más de treinta de ellos unidos en una alianza poderosa es realmente único. Esto hace a Estados Unidos más fuerte que cualquiera de las otras grandes potencias y, lo más importante, más fuerte que sus adversarios», señaló.

«Pero nuestra alianza también debe tener sentido para Europa», señaló en su discurso, porque «cuestionar la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro de la OTAN (y) excluir a los aliados europeos de negociaciones que son cruciales para la seguridad del continente, todo esto daña nuestra alianza y fortalece a nuestros adversarios», sostuvo Pistorius.

El titular de Defensa germano también se refirió al discurso del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, horas antes en Múnich, en el que sostuvo que la ONU no pudo resolver la guerra en Gaza ni la rusa en Ucrania.

«Sí, nuestras organizaciones internacionales han fracasado en resolver crisis y conflictos, pero la respuesta no puede ser que una gran potencia actúe sola. Eso podría funcionar a corto plazo, pero en un mundo con grandes potencias en competencia, definitivamente no funcionará a largo plazo», opinó Pistorius.

«Hay un camino mucho mejor: reformar y revitalizar las organizaciones internacionales, tal y como Marco Rubio también señaló, para que cumplan con lo que es crucial: paz y seguridad. Solo podemos lograrlo juntos», sentenció.

Una alianza fuerte y capaz es particularmente crucial dada la gran cantidad de amenazas interconectadas e incertidumbres a las que nos enfrentamos, incluida la rusa en el flanco oriental, afirmó.

«Rusia está impulsada por el poder bruto, el revisionismo y el egoísmo. Esto se hace evidente en su brutal guerra de agresión contra Ucrania», dijo, y advirtió de que «la división es debilidad, especialmente frente a potencias revisionistas».

«No podemos permitir que fuerzas internas o externas fracturen nuestra alianza», enfatizó. EFE

cae/psh

(foto)