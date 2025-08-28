Pistorius y Robles subrayan deseo de impulsar el proyecto conjunto del avión de combate

2 minutos

Berlín, 28 ago (EFE).- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y la ministra española, Margarita Robles, coincidieron este jueves en Berlín en el deseo de impulsar el proyecto del avión de combate FCA, junto con Francia, que definieron como un proyecto de futuro.

«Hemos hablado de un programa que para nosotros es muy importante, el avión de nueva generación que pone de relieve que en la Europa de la defensa, todos tienen que trabajar conjuntamente», dijo Robles en una comparecencia conjunta con Pistorius.

«Creemos que este programa tiene que seguir, el compromiso de España es un compromiso total. Es un proyecto esencial y fundamental, tenemos que dinamizarlo lo máximo posible. Espero que en octubre podamos darle un impulso a este proyecto», agregó.

Pistorius, por su parte, dijo que se trataba de un «megaproyecto» de futuro en el que todos tienen que tirar hacia del mismo lado y dejar en un segundo plano los intereses nacionales.

«Es un proyecto de armamento conjunto con España y Francia que es uno de los más grandes de Europa, se trata del avión de combate del futuro», subrayó Pistorius.

Asimismo dijo que se trata de un proyecto a largo plazo por el que hay que trabajar y que está «condenado al éxito» porque es necesario.

«Los contratos están firmados. La responsabilidad de los gobiernos es lograr que las empresas participantes trabajen juntas», dijo en alusión a las diferencias que ha habido entre Airbus y Dassault, dos consorcios que forman parte del proyecto.

En ese sentido, añadió que espera aclarar en el segundo semestre del año cual es la situación para poder comenzar el segundo capítulo del proyecto.

Los FCAS, según Pistorius, deberían poder entrar en acción alrededor de 2040. EFE

