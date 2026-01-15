Pitbull comenzará su gira ‘I’m Back Tour’ el 14 de mayo en EE.UU. y viajará a Europa

Miami (EE.UU.), 15 ene (EFE).- Pitbull comenzará el próximo 14 de mayo en West Palm Beach (Florida) su gira ‘I’m Back Tour’, que contará con 50 conciertos principalmente en Estados Unidos, una parada en Canadá y 16 fechas en Europa el próximo verano.

«Tras numerosas y exitosas giras en solitario, Mr. Worldwide se prepara una vez más para ofrecer una electrizante experiencia en vivo repleta de éxitos que abarcan toda su carrera, himnos reconocibles al instante y una energía festiva sin límites», informó este jueves en un comunicado de la agencia de relaciones públicas del artista.

Los representantes de Pitbull indicaron que la gira comenzará «a todo gas» en Florida con una actuación del invitado especial y ganador del premio GRAMMY, Lil Jon.

La gira se dividirá en tres tramos: uno por Norteamérica del 14 de mayo al 7 de junio, otro en el que Pitbull viajará a Europa durante el verano, y el último en el que actuará de nuevo al otro lado del Atlántico hasta el 26 de septiembre.

En Europa el artista visitará del 23 de junio al 31 de julio Estocolmo (Suecia), Werchter (Bélgica), Belfast (Reino Unido), Glasgow (Reino Unido), Leeds (Reino Unido), Dublín (Irlanda), Limerick (Irlanda), Londres (Reino Unido), Niza (Francia), Arnhem (Países Bajos), Düsseldorf (Alemania), Budapest (Hungría), Varsovia (Polonia), Praga (República Checa), Riga (Letonia), Kaunas (Lituania)

El artista, de 45 años, ha recaudado más de 250 millones de dólares y vendido más de 4,7 millones de entradas a nivel mundial, según Billboard Boxscore. EFE

