Pizarro, técnico de Tigres, dice que River Plate quiere fichar a Correa

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Monterrey (México), 10 jul (EFE).- El argentino Guido Pizarro, entrenador de los Tigres UANL del fútbol mexicano, dijo este viernes que el River Plate ha presentado una oferta para fichar a su compatriota Ángel Correa.

“Ningún entrenador quisiera dejar ir a Ángel. Es un elemento fundamental para nosotros y que un equipo como River lo venga a buscar habla de la magnitud de jugador que es. Hoy contamos con él, pero tiene una opción real y a nosotros no nos queda más que esperar”, afirmó el técnico a una semana de que arranque el Apertura 2026.

Pizarro se refirió a la oferta del argentino River Plate por Correa que según varios medios de ese país es cercana a los 13 millones de dólares.

Correa, quien fue campeón del mundo con su selección en Catar 2022, llegó a Tigres, procedente del Atlético de Madrid, en julio del año pasado, desde entonces se ha convertido en el motor ofensivo de los felinos, algo que Pizarro, dijo, no le gustaría perder.

“Ángel es un jugador muy importante para nosotros. Se ha comportado de maravilla, es un gran profesional, de momento contamos con él, está enfocado, pero es real la posibilidad de salida de la que se está hablando”, apuntó.

El estratega admitió que desde su posición poco puede hacer para tomar un asunto que se resolverá entre las directivas de Tigres y River Plate.

“Es un tema de directivas. Ángel ha sido un ejemplo de cómo se ha manejado en esta situación que ya pasa más por los equipos. Son situaciones en las que no me involucro. Ángel es un jugador fundamental, pero estoy ocupado en que mi equipo llegue lo mejor posible al inicio del torneo”, señaló.

Pizarro también destacó la actuación que la selección de su país, dirigida por Lionel Scaloni, mantiene en la Copa del Mundo 2026, en la que en cuartos de final se medirá con Suiza.

“Ha sido emocionante ver todo lo que Argentina está logrando y transmitiendo con este cuerpo técnico. Más allá de los resultados, el equipo transmite un amor, pasión y sentido de pertenencia al país digno de admirar. Como argentinos nos sentimos muy orgullosos de su desempeño”, puntualizó.

El sudamericano no perdió la oportunidad para hablar del desempeño que tuvo México en el Mundial, en el que cayó en octavos de final ante Inglaterra.

“También me sentí muy orgulloso de la manera en que la selección mexicana representó al país. Javier Aguirre lo hizo excelente, conectó de una manera muy grande al equipo con la afición. Más allá del resultado se pueden sentir orgullosos porque se deja una base muy sólida, que proyecta esperanza, para Rafa Márquez en lo que viene”, concluyó. EFE

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