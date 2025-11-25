Pizarro dice que el Tigres UANL sólo piensa en el trabajo de cancha ante el Tijuana

Monterrey (México), 25 nov (EFE).- El argentino Guido Pizarro, entrenador del Tigres UANL, afirmó este martes que su equipo está concentrado en el trabajo en el campo de este miércoles contra Tijuana, sin importarle la cancha sintética ni jugar de madrugada.

«Ni el horario ni nada nos quita el foco; nos ocupa hacer lo mejor en el campo», señaló el estratega en una rueda de prensa antes del inicio de los cuartos de final del torneo Apertura mexicano.

Además de jugar como visitante en la única cancha sintética del circuito, la de los Xolos; los Tigres de Pizarro enfrentarán a su rival a las 21.00 hora local, 23.00 del centro de México, lo cual significa que terminarán el partido en la madrugada de Monterrey.

Pizarro minimizó las condiciones del encuentro, recordó que los Tigres están en buena forma y no tienen espacio para distraerse en algo diferente a salir por la victoria.

«Más allá del campo que es atípico, es un partido de fútbol, en el que nada nos tiene que privar de lo que tenemos que hacer, lo que planificamos en estos días», insistió.

Tigres terminó en el segundo lugar de la fase regular del torneo, con la mejor defensa del campeonato y la segunda ofensiva más letal; sale como favorito para superar a los Xolos del entrenador uruguayo Sebastián Abreu, pero Pizarro no piensa en eso.

«Será un rival difícil que muestra un fútbol práctico con circuitos que conectan y buenos futbolistas. Estamos comprometidos y concentrados», dijo.

Al referirse al centrocampista de 17 años Gilberto Mora, el mejor talento joven del fútbol mexicano, el entrenador lo calificó de grandísimo jugador, sin embargo, recordó que Tijuana tiene un gran equipo y se cuidarán de todas sus figuras.

«Han hecho un gran semestre debemos y estar atentos de todo el equipo», observó.

Además del Tijuana-Tigres UANL, este miércoles en el inicio de la fase de los ocho mejores del Apertura, el Juárez recibirá al líder Toluca y el Monterrey al América.

Cruz Azul irá el jueves a la cancha del Guadalajara, en el cierre de los partidos de ida de cuartos de final. EFE

