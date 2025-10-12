Placente afirma que ante Colombia que «será dificilísimo”

Santiago de Chile, 11oct (EFE).- El entrenador de la selección Sub-20 de Argentina, Diego Placente, afirmó este sábado que Colombia será un rival complicado en las semifinales del Mundial de la categoría, el próximo miércoles en Santiago.

“Dificilísimo, la verdad es que en el Sudamericano nos costó, empatamos y ganamos, los dos partidos muy parejos y este va a ser igual”, reconoció Placente ante la prensa en la zona mixta tras ganarle a México por 0-2 y eliminarlo en cuartos de final.

Sobre el trámite del partido ante el Tri, Placente dijo que su plan fue “esperarlos al principio y estar más juntos para que no encuentren tanto espacio y después, cuando la tenemos, salir rápido. Nos costaba tener la pelota, pero bueno a veces los nervios, la cancha”.

Argentina logró resolver su avance con dos goles en el inicio de ambos tiempos, algo que ya ha sucedido en otros partidos de este torneo.

“Por suerte se está dando, nosotros siempre cuando arrancamos el partido proponemos ir a buscar al rival y cuando tienes jugadores con técnica, tienes una posibilidad de estar más cerca del gol”, aseguró.

La Albiceleste ha mostrado un equipo compenetrado, donde los jugadores que han entrado desde el banco han dado resultados, incluso convirtiendo goles.

“Sí, estamos bien en eso, cuando pasa eso es porque están todos enchufados y todos quieren jugar y tener su oportunidad y eso habla bien del grupo”, cerró el estratega. EFE

