Placente valora a sus jugadores y dice que Argentina hizo un “torneo increíble”

María José Rey

Santiago de Chile, 19 oct (EFE).- El entrenador de la selección argentina sub-20, Diego Placente, dijo este domingo que se siente “dolido por la derrota” sufrida ante Marruecos en la final del Mundial de Chile, pero reivindicó el trabajo hecho por sus jugadores en todo el certamen.

“Hicieron un torneo increíble, no siempre se puede ganar, claro, y bueno, aceptar la derrota es importante”, aseguró Placente en conferencia de prensa tras el final del partido en el que cayeron por 2-0 frente a los magrebíes.

El entrenador argentino valoró primero el desempeño de sus jugadores: “Felicitarlos porque rindieron a un nivel altísimo, dejaron a Argentina de vuelta en una final del mundo juvenil, que hace rato no pasaba (desde 2007), creo que es muy importante eso”.

El técnico albiceleste reconoció a su rival africano como “un justo campeón” y que a su equipo le costó resolver la adversidad que se le presentó al recibir el primer gol en el minuto 12 del encuentro disputado en el estadio Nacional de Santiago.

“La verdad que nos costó salir de ese error, durante todo el torneo habíamos visto que si ellos iban ganando se cerraban muy bien. La verdad que son física y tácticamente muy buenos», comentó.

Sobre el trámite del partido, Placente consideró que “fue una lástima hoy que no pudimos tener la seguridad que veníamos teniendo. No lo pudimos remontar, no pudimos hacer un gol para meternos en el partido”.

También confesó que con el primer gol recibido “empezamos a cambiar el plan de juego, y bueno, sabíamos que ellos si sacan ventaja son muy difíciles, son buenos en la marca, con mucha gente atrás, y después son rápidos”.

Placente se sinceró con el momento que generó la derrota en los jugadores y el cuerpo técnico: “Es difícil, cuando entramos en un torneo queremos llegar lo más lejos posible, obvio todos queremos ser campeones, nosotros también, era nuestro objetivo, pero bueno, lo importante es llegar a la final a jugar los siete partidos, competir hasta el último día”.

Placente matizó la tristeza de la derrota, rescatando lo positivo que les dejó la competencia en la cual Argentina volvió al podio luego de 18 años en los que no figuró, tras el último título conseguido en la edición de Canadá 2007.

“Hablaremos de todas las cosas lindas que creo pasaron durante todo un mes, así que nada, creo que el crecimiento para ellos es bueno y que serán grandes jugadores para una proyección de selección mayor”, cerró. EFE

