Plan de EEUU para Ucrania propone congelar el frente, y persisten dudas sobre territorios

Ucrania obtuvo varias concesiones en la versión más reciente del plan estadounidense para poner fin al conflicto con Rusia, según divulgó el presidente Volodimir Zelenski, aunque sigue habiendo muchas dudas sobre la cuestión territorial y si Moscú aceptará los nuevos términos.

El mandatario ucraniano destacó que el plan actualizado prevé congelar el frente en las líneas actuales, y abre la posibilidad de crear zonas desmilitarizadas.

En declaraciones divulgadas este miércoles, Zelenski afirmó que el plan de 20 puntos, consensuado por negociadores estadounidenses y ucranianos, estaba siendo revisado por Moscú.

Sin embargo, es poco probable que el Kremlin abandone sus rígidas reivindicaciones territoriales, y su demanda de una retirada plena de Ucrania de la región del Donbás.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Moscú está «formulando su postura» y se negó a comentar los detalles del plan.

El propio Zelenski admitió que en el documento actualizado hay algunos puntos que no le gustan. No obstante, Kiev logró mover la propuesta estadounidense original, de 28 puntos, que mantenía muchas de las demandas rusas.

En ese sentido, decayó el pedido de que Ucrania se retire de inmediato de la zona que controla en la región oriental de Donetsk, integrante del Donbás.

También decayó la posibilidad de que el territorio ocupado por Moscú sea reconocido como ruso.

Asimismo, la exigencia de que Kiev renuncie formalmente a su pretensión de unirse a la OTAN también fue suprimida de la última propuesta, si bien Estados Unidos ha dicho que no admitiría a Ucrania en la Alianza.

Rusia ha hecho saber reiteradamente que las pretensiones ucranianas de integrar la OTAN son inaceptables, y presenta esto como uno de los motivos que condujo a la invasión.

«Será la OTAN quien decida si desea o no acoger a Ucrania entre sus miembros. Y nuestra decisión está tomada. Hemos renunciado a modificar la Constitución ucraniana para escribir en ella que el país no se unirá a la OTAN», explicó Zelenski.

En cuanto al frente, «en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Zaporiyia, la línea de despliegue de las tropas en la fecha de este acuerdo es la línea de contacto reconocida de facto», añadió el mandatario.

«Un grupo de trabajo se reunirá para determinar el redespliegue necesario de fuerzas para poner fin al conflicto, así como para definir los parámetros de futuras posibles zonas económicas especiales», apuntó.

Zelenski compartió los detalles del plan de 20 puntos en un encuentro con periodistas el martes en Kiev. La información fue difundida la mañana de este miércoles.

Los detalles dados a conocer parecen sugerir que el plan abre la vía para algunas iniciativas que Ucrania antes se negaba a considerar, como el retiro de sus fuerzas y la creación de zonas desmilitarizadas.

– Concesiones –

Aunque no aparece determinado en el documento, la propuesta abre el camino para que Ucrania retire parte de sus fuerzas, por ejemplo del 20% de la región de Donetsk bajo su control, donde se establecería una zona desmilitarizada.

«Estamos en una situación en la que los rusos quieren que nos retiremos de la región de Donetsk mientras los estadounidenses intentan encontrar una vía», sostuvo Zelenski.

«Buscan una zona desmilitarizada o una zona económica libre, es decir, un formato que satisfaga a ambas partes», agregó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a Moscú y Kiev para que acuerden una salida a la guerra, casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Ese mismo año, Rusia aseguró haber anexado las regiones ucranianas de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia -sin controlarlas plenamente-, además de la península de Crimea, que tomó en 2014.

El presidente ruso, Vladimir Putin, no ha mostrado la menor disposición a hacer concesiones, exigiendo amplios repliegues de las fuerzas ucranianas.

Pero Zelenski admitió que podría verse obligado a ceder en algunas de sus exigencias, especialmente en materia territorial, si no quiere correr el riesgo de perder el apoyo militar de Washington.

Ucrania también sugirió que Energodar, una ciudad controlada por las fuerzas rusas y situada cerca de la central nuclear de Zaporiyia, se convierta en zona desmilitarizada.

Cualquier plan que involucre el retiro de tropas ucranianas para crear una zona desmilitarizada o una zona económica libre, deberá ser sometida a un referendo en Ucrania, explicó Zelenski.

El plan propugna una administración conjunta estadounidense-ruso-ucraniana de la planta de Zaporiyia, pero Zelenski sostuvo que no quiere supervisión rusa de esa instalación.

También anunció que Ucrania celebrará elecciones presidenciales después de la firma del acuerdo, algo que Putin y Trump han exigido.

