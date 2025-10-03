Plan de Trump crea una «oportunidad» para ayudar a palestinos y liberar rehenes, según ONU

2 minutos

Naciones Unidas, 3 oct (EFE).- El coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, afirmó este viernes que el plan de paz para Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, «abre una nueva ventana de oportunidad» tanto para que los palestinos reciban «ayuda vital» como para «traer de vuelta a los rehenes».

«La iniciativa abre una ventana de oportunidad. Ofrece tanto a los palestinos la oportunidad de recibir ayuda vital en la escala que se necesita con urgencia como de traer a casa a los rehenes», dijo Fletcher, según recoge la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en un comunicado.

Fletcher agregó que el organismo está «listo y deseoso de actuar» y que tiene «unas 170.000 toneladas métricas de alimentos, medicamentos, refugio y otros suministros necesarios listos para entrar en Gaza desde toda la región».

«Nuestro plan no es una teoría; sabemos que funciona. Durante el último alto el fuego, nos movimos con rapidez y escala por toda la Franja. Hoy nos movilizamos de nuevo. La ONU y nuestros socios cuentan con el personal, la confianza y la experiencia necesarios. Nuestro plan proporciona ayuda a los civiles a través de las rutas más seguras y directas, de forma neutral y basada en principios», señaló.

No obstante, recalcó que para que el plan de la ONU tenga éxito se necesitan «cruces fronterizos abiertos; circulación segura para civiles y trabajadores humanitarios; entrada sin restricciones de mercancías; visados para el personal; espacio para que los trabajadores humanitarios operen y que se reactive el sector privado».

«Esta pesadilla ha durado demasiado. Cada minuto de retraso trae más sufrimiento. Pero ahora tenemos la oportunidad de cumplir. Hacemos un llamamiento a todas las partes para que acuerden un alto el fuego, nos den acceso y nos permitan trabajar», dijo.

Trump afirmó este viernes que Hamás tiene hasta el próximo domingo a las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) para aceptar el plan de paz que el republicano propuso para la Franja de Gaza o «se destará un infierno como nunca antes se ha visto» contra el grupo islamista palestino. EFE

