Planas: El Gobierno evaluará si amplía las ayudas a la agricultura por el cierre de Ormuz

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Nicosia, 5 may (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, adelantó este martes que el Gobierno revisará si es necesario añadir más ayudas al sector para compensar el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes por el cierre del estrecho de Ormuz, una vez expiren a fines de julio el actual paquete.

«Estamos siguiendo de cerca la evolución de los precios en los mercados para ver si las medidas que hemos adoptado, que son válidas hasta el 30 de julio, son suficientes o si cuando las renovemos deberemos examinar la posibilidad de incluir alguna más», dijo a EFE en Nicosia, donde participa en una reunión informal de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.

El ministro afirmó que el cierre del estrecho de Ormuz encarece el combustible en los países ricos, pero que el efecto en los menos desarrollados es el «hambre y la malnutrición».

«Evidentemente, el incremento de los precios del gasóleo y de los fertilizantes es una mala noticia para todos, pero especialmente para los países menos desarrollados», señaló el ministro a EFE en la capital chipriota.

Planas dijo que mientras en Occidente la situación provoca un aumento de la inflación, «en los países menos desarrollados se produce hambre y malnutrición».

El ministro recordó que el Gobierno de España ha aprobado un paquete de 5.000 millones para hacer frente a los efectos de la guerra, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, de los que 877 millones, dijo, van destinados a agricultores, ganaderos y pescadores para compensar el encarecimiento del gasóleo y de los fertilizantes.

El pasado día 30 de abril, el ministro ya resaltó la importancia de dar tiempo para evaluar el impacto de las medidas y reconoció que la incertidumbre económica se mantendrá mientras Ormuz esté bloqueado. EFE

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